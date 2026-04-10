"Se podía estudiar bajar las cotizaciones sociales e incrementar otro tipo de impuestos si fueran tiempos normales, ahora lo único que se puede hacer es bajar impuestos"

En medio del debate sobre la presión fiscal en España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe en el que insta al Gobierno a bajar los impuestos sobre los salarios. La recomendación del organismo internacional, que busca impulsar la productividad, llega mientras en el ámbito político el Partido Popular acusa al Ejecutivo de crear un "infierno fiscal". Sin embargo, la propia OCDE condiciona esta rebaja a una subida de otros tributos como el IVA y las tasas medioambientales, abriendo una compleja disyuntiva para la economía nacional.

La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado esta propuesta en el programa 'La Linterna' con Expósito. García de la Granja ha señalado que, aunque la sugerencia de la OCDE podría tener sentido en otro contexto, la situación actual del país no lo permite. "En tiempos normales, bueno, pues seguro que se podía estudiar bajar las cotizaciones sociales e incrementar otro tipo de impuestos", ha admitido la economista, pero ha matizado que España no atraviesa "tiempos normales".

Ahora lo único que se puede hacer es bajar impuestos"

La contundente conclusión de la experta se apoya en la elevada carga fiscal que ya soportan los ciudadanos. "Ahora en España lo único que se puede hacer es bajar impuestos, todo tipo de impuestos", ha sentenciado. Esta visión se refuerza con datos que muestran cómo una familia media ya paga un 31% de impuestos sobre sus ingresos, y que de un salario medio de 33.700 euros, hasta 21.000 pueden ir a parar a Hacienda. La presión no deja de crecer, tal y como refleja el plan de Hacienda de subir en 2026 los impuestos sobre los depósitos.

A. Perez Meca Los ministros de Hacienda, María Jesús Montero y Arcadi España

Un sistema fiscal con "deficiencias"

El informe de la OCDE es profundo en su diagnóstico y concluye que el sistema impositivo español "adolece de varias deficiencias que obstaculizan la productividad y el rendimiento de los ingresos públicos". Uno de los problemas más graves señalados es el elevado tipo marginal que soportan los salarios más bajos que superan el Salario Mínimo, una situación que se agrava para trabajadores con cargas familiares o más de un pagador.

Esta problemática, calificada como una "gran anomalía del Impuesto sobre la Renta", provoca que mejoras retributivas en tramos salariales bajos lleguen a tener tipos marginales de hasta el 45%. El Gobierno ha intentado suavizar el golpe para rentas de hasta 20.000 euros, pero la OCDE insiste en que la medida es insuficiente y que la situación actual "merma los incentivos para trabajar". Este efecto se suma a otros cambios legales, como el que obligará a unos 100.000 parados a pagar más impuestos por un cambio impulsado por Yolanda Díaz.

La solución de la OCDE y la realidad económica

No es la primera vez que el organismo internacional pone el foco sobre este asunto. Su solución ha sido consistentemente la misma: compensar la pérdida de ingresos por la rebaja del IRPF con un incremento en la recaudación del IVA, principalmente reduciendo el inventario de bienes y servicios con tipos reducidos y superreducidos. Según el Libro Blanco para la Reforma Fiscal, las mejoras salariales para rentas bajas llegan a estar gravadas a un tipo marginal del 43%, una anomalía que la OCDE lleva años pidiendo corregir.

Alamy Stock Photo IRPF en España

A la complejidad fiscal se suma un panorama económico delicado. Un dato que refuerza la tesis de que no son "tiempos normales" es la caída de la producción industrial, que en febrero retrocedió por tercer mes consecutivo. El descenso, del 1,1% interanual, sorprendió negativamente las previsiones y añade más argumentos en contra de cualquier subida de impuestos que pueda contraer aún más la actividad.

Otras áreas de mejora para España

El catálogo de recomendaciones de la OCDE para España es extenso. El organismo considera que hay margen para mejorar el marco regulatorio de la I+D+i, simplificando el acceso a ayudas y estimulando la innovación en las pymes con más financiación y asesoramiento.

Finalmente, se pone el foco en la formación del capital humano. La OCDE aconseja adaptar los planes de estudio para reducir el abandono escolar temprano, creando itinerarios personalizados de inserción laboral. También subraya la importancia de prestar especial atención a la formación de los trabajadores de más edad y de realizar un esfuerzo inversor en infraestructuras críticas para la energía y la prevención de catástrofes.