Chema Andrés, exmadridista en el Stuttgart, avisa sobre el Bayern-Real Madrid: "Percibo que hay miedo"

El futbolista español Chema Andrés, canterano del Real Madrid que llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Ancelotti, vive un gran presente en el Stuttgart, equipo con el que se ha consolidado en la Bundesliga. En una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, el jugador ha analizado la actualidad del fútbol europeo y ha compartido detalles sobre su adaptación a la vida en Alemania.

Análisis de la eliminatoria

Ante la inminente semifinal (partido de vuelta) de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, Chema Andrés ofrece una doble perspectiva. "Lo que percibo es que en Madrid hay miedo por el Bayern", ha confesado. Sin embargo, también ha señalado el respeto que se le tiene al conjunto blanco en Alemania: "Aquí también le tienen un poco de de miedo y de respeto al Madrid, que si hay algún equipo en Europa que puede ganarle al Bayern es el Madrid".

A pesar de que en el vestuario del Stuttgart la mayoría de sus compañeros alemanes "ve al Bayer favorito", el exmadridista confía en la épica del club blanco. "Yo es que conozco al Madrid demasiado bien y es que creo que mañana es una noche de esas que que estos llegan ahí y ganan y y no saben cómo, pero pero se plantan en semifinales", ha vaticinado.

Su confianza se deposita principalmente en la delantera. Al ser preguntado por Vinícius y Mbappé, ha sido claro: "Los buenos tienen que jugar juntos y si juegan los dos y cada uno está a su mejor nivel, va a tener muy complicado al Bayern mañana ganarle al Madrid". También ha lamentado la baja de Tchouaméni, aunque considera que el equipo "tiene jugadores suficientes y y calidad para para suplir esa baja".

Su nueva vida en Stuttgart

Tras siete meses en Alemania, Chema Andrés se siente "muy contento" y no esperaba que le "fuera a ir también". Su adaptación tiene un gran obstáculo: el idioma. El jugador ha bromeado sobre sus dificultades para aprender alemán, asegurando que solo domina los colores "porque en el entrenamiento cuando dan los petos ya se me ha quedado", los números y poco más, por lo que se maneja con el inglés y con la ayuda de compañeros que hablan español.

Ahora mismo vive solo, ya que su hermano ha regresado a España, y para combatir el aburrimiento se ha comprado una PlayStation y organiza planes como jugar a los bolos. En el plano social, ha conectado con sus compañeros de equipo y con una amiga de Valencia que trabaja en la sede de Hugo Boss, ubicada en Stuttgart. En la entrevista, incluso ha bromeado sobre la posibilidad de conseguir un cinturón de la marca con descuento.

En la cocina también ha encontrado una forma de mantenerse ocupado, especialmente para la cena. Su plato estrella es la tortilla de patata, aunque ha generado un debate al confesar que la prepara "sin cebolla". Lo que no falta en su despensa es el jamón que le traen sus padres cuando le visitan.

Un dilema con la Champions

El resultado del Bayern-Madrid le plantea un dilema personal. El Stuttgart marcha tercero en la Bundesliga y está cerca de asegurar su plaza en la próxima Champions League. Una victoria del Bayern en la competición podría otorgar una quinta plaza a la liga alemana. Además, como le recordaron en la entrevista, si el equipo bávaro avanza, "va a estar centrado en la en la próxima eliminatoria de Champions y va a hacer rotaciones contra vosotros, seguro", lo que podría beneficiar a su equipo en el enfrentamiento liguero del próximo domingo.