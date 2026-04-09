El salario medio es de 33.700 euros y 21.000 son para Hacienda: el motivo es el impuesto de las Personas Físicas sin deflactar

El inicio de la campaña de la Renta ha puesto de manifiesto la elevada carga fiscal que soportan los españoles. Según ha analizado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE' junto a Jorge Bustos, un informe del Instituto Juan de Mariana revela que cada español paga una media de 21.000 euros al año en cotizaciones e impuestos a Hacienda.

Escúchalo en Podcast Los impuestos que paga cada familia desde que gobierna Sánchez | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

García de la Granja ha calificado esta cifra de "sorprendentemente alta", especialmente si se considera que el salario medio bruto en España se sitúa en los 33.700 euros, según datos de Aerostar. La explicación, según la periodista, reside en el "acusado incremento de la presión fiscal" de los últimos años. Esto provoca que el 54% de lo que le cuesta a una empresa emplear a un trabajador acabe en las arcas de Hacienda, mientras que el asalariado "solo retiene 46 de cada 100 euros de renta efectiva".

La subida silenciosa del IRPF

Uno de los tributos que más ha contribuido a esta situación es el impuesto sobre la renta del trabajo (IRPF), que concentra buena parte de la subida de impuestos, hasta 2.2 puntos del PIB. Pilar García de la Granja ha destacado que el IRPF "no se ha deflactado" para compensar la escalada acumulada de los precios, que ha alcanzado el 23,2%, sumado a la "subida paulatina de las cotizaciones sociales".

Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia, los impuestos directos han ascendido un 56,3% en términos nominales, lo que equivale a un 31% en términos reales si se ajusta a la inflación. En este sentido, el economista Sánchez de la Cruz ha señalado que "la familia española promedio paga hoy un 31% más en concepto de impuestos directos que al comienzo del gobierno de Pedro Sánchez". Esta situación, según de la Cruz, nos ha convertido en "el quinto país de la Unión Europea con mayor esfuerzo fiscal".

La familia española promedio paga hoy un 31% más en concepto de impuestos directos que al comienzo del gobierno de Sánchez" Diego Sánchez de la Cruz

Los datos reflejan que, en la práctica, cada español paga 682 euros más al año y cada hogar, 1.657 euros más de media. En términos reales, el impuesto directo medio por habitante ha experimentado una subida del 25,8% desde que Sánchez está en la Moncloa, según las cifras aportadas en el espacio radiofónico.

El 'sablazo' a los autónomos

El colectivo de los autónomos es otro de los grandes afectados por la presión fiscal. Jorge Bustos apuntó cómo este grupo ha visto subir sus cuotas pese a las promesas del Gobierno, un hecho que confirmó García de la Granja, explicando que "un tercio de los autónomos verán incrementadas sus cotizaciones mínimas este año".

Europa Press Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria

En concreto, la base de cotización sube un 42% para más de 400.000 familiares colaboradores y 800.000 autónomos societarios con rendimientos cercanos a los 1.000 euros mensuales. Esto se traduce en un coste adicional de 1.620 euros al año para cada uno. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha sido tajante al respecto: "No descansan en su intento de dar sablazo a los autónomos".

Finalmente, Pilar García de la Granja ha puesto en duda la contrapartida de este esfuerzo fiscal, señalando la frustración que genera en el contribuyente. "Si tú tienes la segunda red ferroviaria de alta velocidad más importante del mundo y hay que darle a un software para que detecte si es segura o no es segura, y no se hace, esto de pagar impuestos se pone un poquito cuesta arriba", ha concluido.