"La energía alta de precios altos más los salarios altos te lleva a un drama, y es lo que nos está pasando en España"

En el programa 'La Linterna' de COPE, la experta económica y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, ha analizado junto a Ángel Expósito el impacto de la guerra de Irán en la inflación. El dato del IPC de marzo confirma que los precios se elevaron un 3,4%, una décima más de lo estimado por el INE y más de un punto por encima de la cifra de febrero.

Según ha detallado la periodista Victoria Ballesteros, esta subida se debe principalmente a la energía, el transporte y algunos servicios. Destacan el incremento en la recogida de basura (casi un 30%), los combustibles (23% más caros) y los abonos transporte (un 26% más). La cesta de la compra también refleja esta tendencia, con los huevos disparados un 21%, las legumbres un 13% y el pescado un 6% más caro que hace un año.

El 4% en el horizonte

Todo apunta a que la inflación va a seguir subiendo. Así lo ha explicado María Jesús Fernández, economista de Funcas, quien advierte: "Nuestras previsiones es que la tasa de inflación continúe aumentando hasta acercarse al 4% en los próximos meses". Fernández ha matizado que todo estará "muy condicionado por lo que ocurra con la guerra y con el precio del petróleo".

Europa Press Una mujer compra en el supermercado

Nuestras previsiones es que la tasa de inflación continúe aumentando hasta acercarse al 4% en los próximos meses"

Las medidas del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra solo han influido en la última semana del mes, restando apenas tres décimas al IPC. No obstante, ha habido algunos alivios, como la bajada de los aceites vegetales (-10%), el butano y el propano, o productos de ocio como televisiones y videojuegos.

España, en el foco del FMI

A esta situación se suma una mala noticia del Fondo Monetario Internacional. El FMI cree que España tendrá una inflación más alta de lo esperado este año, situando la media en el 3%, la revisión más alta entre los países desarrollados. Según el organismo, el conflicto de Irán nos afectará más en materia de precios, aunque no impactaría en el crecimiento económico.

Europa Press Un buque de carga navega por el estrecho de OrmuzEuropa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi29/4/2024

Pilar García de la Granja ha profundizado en el análisis, señalando que Europa está en medio de dos conflictos, el de Ucrania y el de Oriente Medio. La experta ha destacado la peligrosa combinación que se da en España: "Puedes tener mano de obra o salarios bajos y energía alta, o energía alta y salarios bajos, pero la energía alta de precios altos más los salarios altos, esto te lleva a un drama, y es lo que nos está pasando en España".

La energía alta de precios altos más los salarios altos, esto te lleva a un drama, y es lo que nos está pasando en España"

La cara B del turismo

García de la Granja ha puesto el foco en que ese crecimiento depende del turismo. "Cuando tienes casi 100 millones de turistas al año que vienen para consumir, es verdad que vía consumo estamos generando muchos ingresos, pero eso no es la realidad del día a día de la gente que vive en España", ha señalado.

La economista ha recordado que, más allá de los costes laborales, un 40% de los costes se debe a impuestos y materias primas con precios de mercado sobre los que no se puede actuar, como el petróleo, el acero o el café, por lo que la única vía de ajuste es la producción.