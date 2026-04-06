Marc Vidal, inversor: "Han subido impuestos y, a la vez, han bajado; la explicación está en cómo se presentan las medidas fiscales porque está aumentando la recaudación"

El analista económico Marc Vidal ha explicado en el programa Herrera en COPE, en su sección 'Salida de emergencia' con Carlos Herrera, cómo es posible que exista un debate sobre si los impuestos han subido o bajado en España. La respuesta, según Vidal, es que probablemente ambas partes tengan razón debido a un "fenómeno fiscal poco evidente, pero perfectamente medible" que define el sistema español.

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La clave de la paradoja fiscal

Por un lado, los datos demuestran que la presión real del IRPF sí ha aumentado. Marc Vidal ha señalado que la recaudación se ha multiplicado en las últimas décadas y que el tipo efectivo medio, es decir, lo que realmente pagan los contribuyentes, ha pasado de cerca del 12 por 100 en los años 90 a casi el 15 por 100 en la actualidad.

Sin embargo, este incremento no se debe únicamente a subidas directas de impuestos. "La inflación juega un papel clave aquí", ha asegurado Vidal. Aunque los salarios crezcan en términos nominales, los tramos del impuesto no se ajustan, lo que provoca que los contribuyentes pasen a tributar más "sin haber ganado poder adquisitivo".

A este efecto se suman otros mecanismos más discretos que también elevan la carga fiscal. El analista ha apuntado a "la eliminación de deducciones fiscales, que a veces no se cuenta, y cambios en la base imponible que incrementa lo que se paga sin subir, precisamente los impuestos". Todo ello se traduce en una "mayor carga fiscal efectiva" para el ciudadano.

EFE La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Discurso político frente a la realidad matemática

Esta realidad convive con un discurso político que a menudo afirma lo contrario. "Se anuncian bajadas en tipos nominales o en beneficios fiscales muy concretos, mientras que los mecanismos que son de tipo estructural, como la no deflactación del IRPF, aumentan la recaudación de forma silenciosa", ha detallado Vidal.

Es posible decir que se bajan impuestos mientras en la práctica, la carga total sobre los contribuyentes en realidad está creciendo" Marc Vidal Inversor

Esta dualidad explica la paradoja de los sistemas fiscales modernos, donde, como ha destacado el propio Marc Vidal, "es posible decir que se bajan impuestos mientras en la práctica, la carga total sobre los contribuyentes en realidad está creciendo". Una situación que el analista ha resumido de forma contundente al cerrar su intervención con Carlos Herrera.