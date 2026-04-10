Diego Sánchez de la Cruz, analista económico: "Cada familia paga un 31% más en impuestos que al comienzo de este Gobierno; ya somos el quinto de la UE"

En el programa Herrera en COPE, el analista Jorge Bustos y la experta económica Pilar García de la Granja han desgranado el gasto que supone la campaña de la Renta para cada familia. Según un informe del Instituto de Juan de Mariana, cada español paga una media de 21.000 euros al año en cotizaciones e impuestos. Esta cifra resulta especialmente llamativa si se compara con el salario medio bruto en España, que se sitúa en los 33.700 euros, según datos de Aerostar.

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La explicación a esta carga impositiva, según ha detallado García de la Granja, se encuentra en el “acusado incremento de la presión fiscal aplicado en los últimos años”. Esto provoca que el 54% de lo que le cuesta a una empresa emplear a un trabajador acabe en manos de Hacienda, mientras que el asalariado solo retiene el 46% de su renta efectiva.

El IRPF, clave en la subida

Buena parte de esta subida de impuestos, que alcanza 2.2 puntos del PIB, se ha concentrado en las rentas del trabajo a través del IRPF. Este impuesto no se ha deflactado para compensar la escalada acumulada de los precios, que ha sido del 23,2%, lo que sumado a la subida de las cotizaciones sociales, ha provocado que quienes pagan el impuesto de la renta paguen mucho más. En total, los impuestos directos han ascendido un 56,3% en términos nominales, un 31% en términos reales, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia.

El analista económico Diego Sánchez de la Cruz ha aportado un dato revelador al respecto, afirmando que “la familia española promedio paga hoy un 31 por 100 más en concepto de impuestos directos que al comienzo del gobierno de Pedro Sánchez”. Esta situación, según el experto, ha colocado a España en una posición destacada a nivel europeo por su carga fiscal.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

Sánchez de la Cruz ha añadido que este incremento ha provocado que España sea “el quinto país de la Unión Europea con mayor esfuerzo fiscal”, es decir, donde los impuestos tienen un mayor peso en comparación con la renta. En cifras concretas, cada español paga 682 euros más al año y cada hogar desembolsa 1.657 euros más de media. En términos reales, el impuesto directo medio por habitante ha subido un 25,8% desde que Sánchez está en Moncloa.

El 'sablazo' a los autónomos

El colectivo de los autónomos es otro de los grandes afectados por la subida de impuestos. A pesar de las promesas del Gobierno, las cuotas de este colectivo no se han congelado. De hecho, un tercio de los autónomos verá cómo sus cotizaciones mínimas aumentan en 135 euros más al mes este año.

Esta medida, calificada como un “sablazo” por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, supone un incremento del 42% en la base de cotización para más de 400.000 familiares colaboradores y 800.000 autónomos societarios con rendimientos cercanos a los 1.000 euros mensuales. “En total, 1.200.000 autónomos que cotizaban sobre una base en 2025 de 1.000 euros, y que se verán obligados a cotizar por una base de 1.424”, ha sentenciado Amor.

No descansan en su intento de dar sablazo a los autónomos" Pilar García de la Granja Experta económica

Novedades de la campaña de la Renta

Coincidiendo con el inicio de la campaña, miles de jubilados mutualistas podrán solicitar la devolución del IRPF pagado de más, con reembolsos que pueden alcanzar los 4.000 euros. Hacienda ha simplificado el proceso a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, y ahora el borrador de Renta Web incluirá un enlace directo al formulario para pedir el dinero que se retuvo de forma indebida.

En cuanto a las obligaciones fiscales de los pensionistas, el experto Alfonso Muñoz aclara que deben presentar la declaración si su pensión de jubilación supera los 22.000 euros brutos anuales. Esta obligación también se aplica si se tienen dos o más pagadores, la pensión supera los 15.875 euros y los ingresos del segundo pagador son mayores de 1.500 euros anuales.

La próxima campaña de Renta y Patrimonio 2025 se extenderá del 8 de abril al 30 de junio de 2026 para la presentación por Internet. Entre las novedades, la Agencia Tributaria implementará soluciones de inteligencia artificial para la asistencia a los contribuyentes y permitirá, por primera vez, el pago de impuestos a través de Bizum.