Pilar García de la Granja, sobre el registro horario de Yolanda Díaz: "Es inconstitucional que desde Trabajo sus inspectores laborales puedan saber en tiempo real las horas que hace un trabajador"

El nuevo registro horario digital que plantea el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha encontrado un obstáculo mayúsculo. El Consejo de Estado ha emitido un informe demoledor en el que pide directamente al Gobierno que abandone la idea, principalmente por el impacto económico que supondría para las pequeñas y medianas empresas, cifrado en 867 millones de euros. La controversia ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, durante el espacio 'Clases de Economía' con la experta y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

Ante este varapalo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, intenta hacer equilibrios para defender la medida sin contradecir al órgano consultivo. Cuerpo ha afirmado que "es importante mantener la ambición en la conquista de estos derechos para los trabajadores, y trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes". Sin embargo, sus palabras evidencian el pulso existente dentro del Ejecutivo.

Una medida "inconstitucional"

Pilar García de la Granja ha sido mucho más contundente y ha calificado la propuesta como una "chapuza". La periodista ha destacado la paradoja de que el informe del Consejo de Estado se basa, precisamente, en dos informes previos del Ministerio de Economía que dirige Cuerpo. Para la experta, el principal problema de la norma es que "es inconstitucional que desde Trabajo sus inspectores laborales puedan saber en tiempo real las horas que hace un trabajador".

EFE Los ministros de Economía, Carlos Cuerpo (d); Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (i)

Es inconstitucional que desde Trabajo sus inspectores laborales puedan saber en tiempo real las horas que hace un trabajador"

García de la Granja ha ilustrado lo absurdo de la medida con ejemplos prácticos como "una explotación agraria o una peluquería", donde la aplicación de un control tan estricto y en tiempo real resulta una "locura". Este nuevo sistema de control horario obligatorio, que pasaría del papel a la nube, se suma a otras cargas burocráticas para las pymes, como la futura obligación de emitir factura digital.

Trabajo desoye al Consejo de Estado y sigue adelante

A pesar de los demoledores informes del Consejo de Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que seguirá adelante con la tramitación del real decreto. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz aseguran que se incluirán cambios para dar más espacio a la negociación colectiva y garantizar que el tratamiento de datos no viole la intimidad de los empleados. Con estas modificaciones, confían en esquivar una futura batalla judicial, aunque el registro horario digital sigue en duda.

Desde el entorno de Díaz se acusa al Consejo de Estado de "copiar los argumentos de Economía y de la patronal", calificando su informe de "extravagante" y "poco riguroso". Recuerdan que el dictamen no es vinculante y que el Gobierno ya ha aprobado catorce normas con informes desfavorables bajo la fórmula "Oído el Consejo de Estado...", sistema que planean volver a utilizar.

EFE La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

La guerra interna en el Gobierno

La tensión entre los socios de Gobierno es palpable. Para Díaz, los informes desfavorables de los ministerios de Economía y Función Pública rozan la "deslealtad". Mientras, el equipo de la vicepresidenta da por descontado que Cuerpo no cambiará de opinión pero aseguran que no cederán, ya que supondría "vulnerar el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar".

Es importante mantener la ambición en la conquista de estos derechos para los trabajadores"

Por tanto, aunque el ministro de Economía se oponga, en el Ministerio de Trabajo confían en que Pedro Sánchez intercederá a favor de Díaz para que la norma se apruebe en las próximas semanas. Todo ello mientras las pymes y autónomos buscan adaptarse a las normativas vigentes, recurriendo a algunas de las mejores apps de control horario disponibles en el mercado.