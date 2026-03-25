"Se está negociando el precio de leche, antes pagaban 50 céntimos por litro a los ganaderos y ahora la industria dice que no sube de 43; se plantean tirarla"

El comunicador Jorge Bustos ha analizado en su monólogo en 'Herrera en COPE' la delicada situación que atraviesa el sector lácteo en España. Justo en estos días, según ha explicado, se está negociando el precio del litro de leche para los próximos meses; no el que paga el consumidor en el supermercado, sino el que la industria abona a los productores. Un pulso que llega en un momento crítico y que amenaza la viabilidad de miles de explotaciones ganaderas.

Actualmente, a un ganadero le cuesta una media de 45 céntimos producir cada litro de leche, mientras que hasta ahora recibían unos 50 céntimos, lo que dejaba un exiguo margen de beneficio de apenas 5 céntimos. Sin embargo, el problema ha estallado cuando la industria se ha plantado, proponiendo pagar como mucho 43 céntimos por litro, o incluso menos. Esta oferta sitúa a los ganaderos en una posición insostenible, obligándoles a producir a pérdidas.

Europa Press Vaca en una explotación ganadera

Un conflicto por los costes

La industria justifica esta bajada por el incremento de sus propios costes para transportar, tratar y envasar la leche, una consecuencia directa, según Bustos, del conflicto en Oriente Medio. "Al ganadero también le cuesta más los piensos de los animales, o el gasoil para sus tractores", ha contrapuesto el comunicador. Esta escalada de gastos en las granjas, agravada por el precio de la luz y los fertilizantes, eleva las pérdidas estimadas a entre 14 y 18 céntimos por cada litro de leche vendido.

Ante esta situación, las organizaciones Agromuralla y la Organización de Productores de Leche (OPL), que agrupan a un millar de ganaderos, han recomendado "no firmar" los nuevos contratos. Advierten que si la industria no reconsidera su postura, el sector tomará "acciones contundentes". La tensión es tal que los productores ya avisan de medidas drásticas, como ha expresado una ganadera gallega: "Si hay que tirar la leche porque no sale rentable, pues se tira".

Si hay que tirar la leche porque no sale rentable, pues se tira" Ganadera

Una bajada "injustificada"

Esta semana, empresas como Leche Río, Lactalis o Naturleite han concretado una bajada de entre 7 y 9 céntimos. Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, ha confirmado en COPE Lugo que "estamos hablando de una bajada de precio que se mueve entre 7 y 9 céntimos de euro por litro". Desde el sector primario no encuentran justificación a esta medida coordinada.

José María Álvarez, portavoz de la OPL, ha señalado que las industrias "se están descolgando una bajada de precios" que los ganaderos realmente "no saben a qué viene". Esta sorpresa se acrecienta, según Álvarez, porque la evolución del mercado internacional "no se corresponde con lo que ahora están argumentando las industrias", ya que los precios fuera de España han subido en los últimos dos meses.

Riesgo de desabastecimiento

La advertencia de los ganaderos es clara: si las industrias no rectifican, el conflicto podría derivar en un "desabastecimiento del mercado". Paralelamente, la organización Unións Agrarias ha anunciado que denunciará ante la CNMC el "incremento concertado" del precio del gasóleo, otro factor que asfixia a las explotaciones. El pulso, por tanto, está servido entre dos eslabones clave de la cadena alimentaria.

Como ha concluido Jorge Bustos en su análisis, este conflicto es un ejemplo más de cómo un problema a 5.600 kilómetros de distancia, en lugares como el estrecho de Ormuz, puede afectar directamente a actos tan cotidianos como preparar el desayuno, poniendo en jaque el futuro de todo un sector.