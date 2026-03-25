Celebramos la Global Money Week, una iniciativa de la OCDE para reivindicar la importancia de la educación financiera desde edades tempranas
Y recuerda: el sector bancario, contigo
Redacción Herrera en COPE
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¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? Estos días hemos celebrado la Global Money Week, una iniciativa de la OCDE para reivindicar la importancia de la educación financiera desde edades tempranas.
Porque es clave para cuidar la buena salud de nuestras cuentas personales. Para saber dónde invertir, cómo ahorrar mejor o para proteger nuestros datos personales.
Son conocimientos esenciales. Por eso, la Unión Europea recomienda que la educación financierasea parte integral de los currículos escolares. Porque hablar dedinero es de buena educación.
Y recuerda: el sector bancario, contigo.
"¿Hace falta recordar las habilidades de María Jesús Montero como consejera de Economía en los gobiernos de Andalucía?"
Carlos Herrera
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