Carlos Herrera, sobre la rodilla de Mbappé: "No creo que se equivocaran, cuando vas al médico dices que te duele una pierna pero no miran la otra"

La gestión de la lesión en la rodilla izquierda de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid ha quedado en entredicho tras una sorprendente información procedente de Francia. Según ha adelantado el periodista Daniel Riolo en el programa 'After Foot' de RMC, y que ha sido confirmada por el periodista de COPE Miguel Ángel Díaz, el club blanco cometió un error de diagnóstico inicial, examinando la rodilla derecha del jugador en lugar de la izquierda, que era la afectada.

La noticia ha sido analizada en el programa 'Herrera en COPE', donde José Antonio Naranjo y Carlos Herrera han mostrado su estupefacción. "Yo no me puedo creer que a ti te duela una pierna y te traten la otra, no me lo puedo creer", afirmaba Naranjo, mientras se cuestionaba cómo es posible un error de tal magnitud con "cuatro médicos para mirar dos piernas". La incredulidad era palpable, con Herrera llegando a ironizar sobre la situación: "Si por casualidad le duele un ojo, que se lo señale con rotulador".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Kylian Mbappé, durante un encuentro con el Real Madrid

Un diagnóstico "catastrófico"

El comunicador francés Daniel Riolo ha sido contundente en su análisis, asegurando que el descontento del jugador fue mayúsculo. Según Riolo, Mbappé "tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado". El periodista ha vinculado directamente este incidente con el despido del cuerpo médico del Real Madrid el pasado mes de enero: "Se nos dijo que era porque había muchos lesionados, pero yo puedo decir que fue porque el diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue catastrófico, un error absolutamente mayúsculo".

Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado" Daniel Riolo Periodista francés

La valoración de Riolo sobre el impacto reputacional para el club es demoledora. "Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé", sentenció el periodista, quien además insiste en la gravedad del asunto al destacar que "esta equivocación en el diagnóstico podría haber sido mucho más grave, porque Mbappé tardó en saber lo que tenía y siguió jugando".

Mbappé encuentra la solución en París

El propio Kylian Mbappé ha confirmado indirectamente el desajuste en el tratamiento de su dolencia durante un acto publicitario. El delantero ha admitido su preocupación inicial al desconocer el origen de sus dolores, afirmando que "saberlo es una primera etapa para curarse". Sus palabras refrendan que la solución llegó lejos de Madrid.

El futbolista ha declarado sentirse mucho mejor: "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París". Aunque lamentó "las especulaciones" y "las cosas que se han dicho que no eran verdad", sus palabras confirman que el plan de recuperación definitivo se estableció en Francia gracias al especialista Bertrand Sonnery-Cottet, quien propuso un protocolo de fortalecimiento muscular que evitó la operación y le ha permitido recuperarse.