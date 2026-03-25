José Antonio, director de hotel: "Me llamó diciendo que no podía trabajar y lo pillé en el resumen de LaLiga en el fondo sur del Cádiz saltando como un hurón"

Carlos Herrera ha abierto los micrófonos de 'Herrera en COPE' en la sección 'La Hora de los Fósforos' para que los oyentes compartieran sus anécdotas más sorprendentes sobre 'pilladas'. Las historias, que van desde infidelidades descubiertas por la tecnología hasta excusas laborales destapadas por la televisión, han revelado el ingenio y, en ocasiones, la mala suerte de sus protagonistas.

La pillada del Fondo Sur

José Antonio, director de un hotel en Conil de la Frontera (Cádiz), ha relatado uno de los casos más llamativos. Según ha contado, un empleado le llamó un sábado por la mañana para comunicarle que le era imposible ir a trabajar porque se encontraba indispuesto.

La sorpresa llegó el sábado por la noche, cuando el propio José Antonio, viendo los resúmenes de la liga, se encontró con una imagen inesperada. Allí estaba su empleado, en el fondo sur del Cádiz, "saltando como un hurón, de lado a lado, con la bandera". El director ha confesado que incluso grabó la escena en vídeo como prueba irrefutable.

El lunes siguiente, el director se puso en contacto con él y le dio a elegir: "le dije que si se iba del trabajo o lo echaba". El empleado "evidentemente se fue del trabajo". José Antonio ha añadido que si le hubiera pedido el día, "sin problema, se cambia la fiesta por otro y no hay ningún problema".

Insólitas historias de seminarios y familias

Entre las historias más comentadas ha estado la de Gaspar, que ha contado cómo un compañero del seminario en Oviedo fingió estar enfermo para no ir a clase. El rector, aunque dudó, no fue a comprobarlo, pero esa misma noche, durante la final de la Copa del Rey, el seminarista apareció en televisión "con una gran bandera de Asturias". La reacción del rector fue memorable: "Se le parece, se le parece", comentó mientras el resto de compañeros miraba atónito.

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También ha destacado la anécdota de Jesús, que se fue a los toros con su hija de 18 años. Antes de que empezara la corrida, su mujer recibió hasta 20 llamadas de conocidos que le alertaban de que "tu marido está a los toros con una niña". La respuesta de la esposa fue contundente: "Sí, sí, pues está bien la niña, porque es mi hija".

Cuando la tecnología te delata

La tecnología también ha jugado un papel clave, como en la historia que ha contado Rafael sobre un amigo. Este tuvo un descuido con el teléfono que se conectó accidentalmente con su casa mientras estaba con otra mujer, grabando toda la escena en el contestador. Al llegar a casa, su mujer ya le "había preparado la maleta y se la había puesto ya en la puerta".

Alamy Maleta en una casa

Mary ha compartido el caso de una conocida, cuya infidelidad fue descubierta por una báscula inteligente. Su amante se pesaba en ella después de sus encuentros y el dispositivo enviaba una notificación con el peso a la pareja oficial, que extrañado por no reconocer esa cifra, acabó destapando el engaño.

Por su parte, María ha narrado cómo descubrió a un compañero de trabajo realizando operaciones a espaldas de la empresa. Estando en el centro de salud, vio la luz de su despacho encendida y a un chico utilizando su ordenador. Tras pedir al jefe de informática que violara la contraseña del ordenador de su compañero, destaparon sus actividades ilícitas.