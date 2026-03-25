"En marzo les tocará pagar 100 euros más a aquellos que tengan una hipoteca de unos 200.000 euros y de tipo variable porque tendrán que revisarla"

En el programa 'Herrera en COPE', durante la sección 'Lo que importa' presentada por Jorge Bustos, el periodista Alejandro Requeijo ha aportado un dato que anticipa un nuevo golpe para las economías familiares. Según Requeijo, quien tenga una hipoteca variable de unos 200.000 euros y le toque revisarla ahora en marzo, debe saber que su cuota anual subirá 100 euros. Esta advertencia llega en un momento de máxima tensión económica y con el mercado inmobiliario en plena transformación.

Un mercado hipotecario en moderación

El propio programa, con la analista Marta Ruiz, ya había puesto el foco sobre la situación del sector. El mercado hipotecario en España se prepara para una nueva fase de moderación, impulsada por dos factores clave: el precio de la vivienda, que se mantiene en niveles máximos, y el incesante aumento del coste de las hipotecas. Este encarecimiento está directamente relacionado con un euríbor cada vez más tensionado, una situación agravada por el contexto bélico.

EFE Vista del escaparate de una inmobiliaria en San Sebastián

La escalada del euríbor ha provocado que muchos clientes con hipotecas variables afronten importantes subidas. Antonio Gallardo, de la asociación de usuarios financieros Asufin, ha señalado que "no habrá caídas bruscas, pero sí un menor crecimiento de la firma de contratos". Esta moderación es una respuesta a un escenario donde endeudarse a 25 o 30 años ya no resulta tan asequible.

No habrá caídas bruscas, pero sí un menor crecimiento de la firma de contratos" Antonio Gallardo Asufin

Endurecimiento de las condiciones

Además del encarecimiento, se observa un endurecimiento general en las condiciones de acceso a los préstamos. Las entidades financieras exigen requisitos más estrictos, lo que complica la compra de vivienda. Gallardo ha destacado que "incluso los productos vinculados que se contratan para rebajar el tipo de interés pueden ser incluso más estrictos", lo que se traduce en exigir nóminas más altas o la contratación de más seguros, que también se han encarecido.

Este contexto ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a pedir al Banco de España que active herramientas para restringir la concesión de hipotecas. La alarma del FMI surge al detectar que cada vez se conceden más préstamos por encima del 80% del valor de tasación, lo que aumenta el riesgo para la estabilidad financiera. "Hay muchos bancos dando hipotecas por encima del 80 por ciento del valor de la vivienda y tenemos un precedente muy malo, el boom inmobiliario", ha advertido Gallardo.

El plan anticrisis como telón de fondo

Este panorama hipotecario coincide con la antesala de la votación del decreto de ayudas económicas por la guerra, que se debatirá este jueves en el Congreso. El decreto del PSOE saldrá adelante con el apoyo de Junts, mientras que el PP se ha distanciado, criticando que rechaza la energía nuclear y no incluye un ajuste del IRPF a la inflación, medida que consideran clave para la clase media.

El plan anticrisis del Gobierno, con una dotación de 5.000 millones de euros, incluye rebajas de IVA a la electricidad, el gas y los carburantes. Medidas como la reducción del IVA a los combustibles han sido valoradas por la OCU, que calcula un ahorro de "unos 8 euros" por depósito, y por las estaciones de servicio (Ceees), que la ven como "una mejor alternativa" al anterior descuento. Sin embargo, patronales del transporte o la agricultura han calificado las ayudas de "claramente insuficientes" y no descartan movilizaciones.