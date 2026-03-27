Rebeca Argudo: "No puedo evitar empatizar con un padre que quiere a su hija viva y que confía en que alguien, quien sea, evite en el último momento el desenlace"

La muerte de Noelia Castillo a los 25 años tras solicitar la eutanasia se ha convertido en el centro del debate público. En el programa 'Herrera en COPE', el presentador Jorge Bustos ha calificado el suceso como "un fracaso del estado y de la sociedad en su conjunto". Para profundizar en esta cuestión, la periodista Rebeca Argudo, en la sección ‘Traficantes de Palabras’, ha compartido una reflexión personal sobre un caso que le produce "bastante desasosiego".

Un debate inabarcable

La colaboradora ha comenzado su intervención asegurando que el caso de Noelia Castillo le provoca una gran inquietud debido a los múltiples factores que convergen: "lo moral, lo religioso, lo jurídico, lo científico y lo político". Para Argudo, esta complejidad hace que el debate sea "inabarcable". La periodista ha criticado a quienes tienen una opinión tajante: "Envidio es un decir a todas esas mentes preclaras que no dudan en emitir un juicio sumarísimo, unívoco e inamovible ante tal drama".

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Frente a esas certezas, Rebeca Argudo ha admitido su propia duda y ha confesado: "Yo no encuentro una respuesta correcta y satisfactoria, lo admito". Esta honestidad subraya la dificultad de abordar un tema con tantas aristas y un profundo impacto humano.

El fallo del Estado

En su análisis, Argudo también ha puesto el foco en el sufrimiento y la empatía. Ha asegurado que, aunque le "estremece el dolor", no puede "evitar empatizar con un padre que quiera a su hija viva". Además, ha planteado una pregunta clave sobre la naturaleza del sufrimiento psicológico: "Ni puedo dejar de pensar en cómo de cuantificable es el sufrimiento psicológico, si tanto como para asegurar que es un estado irreversible, y ni con la ayuda adecuada podría llegar a encontrar alivio".

Me incomoda que la única solución que un país democrático y moderno pueda ofrecer a alguien que sufre sea facilitar el desaparecer" Rebeca Argudo Periodista

Finalmente, la periodista ha expresado su malestar con el papel de las instituciones. "Me incomoda que la única solución que un país democrático y moderno pueda ofrecer a alguien que sufre sea facilitar el desaparecer", ha sentenciado. Argudo ha calificado de "paradójico" que "una criatura a la que el estado ha fallado una y otra vez" solo encuentre una respuesta eficaz de la administración cuando decide morir, en lugar de recibir el apoyo necesario para tener una vida digna.