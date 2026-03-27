Marc Vidal, inversor: "En España no hay una burbuja de la vivienda sino lo contrario, una insuficiencia crónica de pisos que sostiene los precios altos"

El analista económico Marc Vidal ha abordado la situación del mercado inmobiliario en España durante su sección 'Salida de emergencia' en el programa 'Herrera en COPE'. A la pregunta de Carlos Herrera sobre si estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, Vidal ha sido tajante: la narrativa dominante es errónea porque no hay exceso, sino escasez.

Escúchalo en Podcast Por qué en España no hay burbuja de la vivienda, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

Colapso de la oferta frente a una demanda creciente

Según Vidal, los datos muestran un colapso estructural de la oferta. El analista ha recordado que en 2006 se construían más de 800.000 viviendas al año, mientras que hoy apenas se alcanzan las 130.000. Al mismo tiempo, la población en España no para de crecer, rozando los 50 millones de habitantes con incrementos anuales inéditos en Europa, lo que presiona directamente sobre la demanda.

El factor social: más hogares, mismas personas

Pero el factor clave, ha señalado el experto, no es solo cuántos somos, sino cómo vivimos. El aumento de hogares unipersonales y la mayor fragmentación familiar provocan que se necesiten más viviendas incluso con la misma población. "La demanda no solo aumenta, además se divide", ha afirmado Vidal.

Esperar una caída significativa de los precios es vivir en Disney" Marc Vidal Inversor

Esta demanda creciente choca, además, con una oferta bloqueada por múltiples factores. Vidal ha enumerado los costes de construcción disparados, la escasez de mano de obra cualificada y una presión fiscal que puede absorber hasta el 40% del precio final, haciendo que construir sea "cada vez más difícil, más lento y menos rentable".

Para el analista, estos elementos desmontan el relato de la burbuja, que implicaría sobreoferta, crédito descontrolado y precios artificiales. La situación actual es, a su juicio, justo lo contrario: una insuficiencia crónica de vivienda. Por ello, ha sentenciado: "Esperar una caída significativa de los precios es vivir en Disney".

Europa Press Varios obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva en Madrid

Un problema político sin solución aparente

Finalmente, Marc Vidal ha calificado el problema de político y no técnico. Ha concluido con una reflexión que apunta a la falta de voluntad para resolver la situación: "Cuando algo tiene solución, pero no se aplica, suele ser porque a nadie con capacidad de cambiarlo le compensa hacerlo", algo que ha calificado de "sospechoso".