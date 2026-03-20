Sánchez aplaza de nuevo los presupuestos y prioriza la "urgencia" de la guerra

En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección ‘Traficantes de Palabras’, el periodista Jorge Bustos ha introducido el debate sobre las "urgencias selectivas" del Gobierno. Bustos ha señalado que, a pesar de ser una obligación constitucional, el ejecutivo lleva más de tres años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, aplazándolos una vez más bajo la justificación de que "lo urgente es la guerra".

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La periodista Rebeca Argudo ha recogido el guante y ha profundizado en esta idea, exponiendo la que, a su juicio, es la nueva jerarquía de prioridades del Ejecutivo. "Lo urgente en España es proteger a los ciudadanos de una guerra en Oriente Próximo. Lo demorable, presentar los presupuestos generales del estado", ha afirmado Argudo al inicio de su intervención.

La guerra como excusa

Argudo ha recordado que España continúa con las cuentas prorrogadas desde 2023. También ha mencionado el compromiso del presidente del Gobierno de presentar los presupuestos "esta vez sí que sí durante el primer trimestre de 2026". Para la periodista, el motivo del aplazamiento actual es la guerra de Irán, "pero como podía ser cualquiera, será por conflictos".

La colaboradora de COPE ha sugerido que la verdadera razón del retraso no es el contexto internacional, sino la falta de apoyos parlamentarios de Sánchez. En su opinión, "cualquier excusa es válida para justificar el enésimo incumplimiento del mandato constitucional". Argudo ha sentenciado que el presidente "no las presenta, no porque no vaya a ser capaz de que sean aprobadas, sino porque no puede, pero no puede por un elemental sentido de lo prioritario".

¿Qué es más urgente?

La periodista ha planteado una pregunta retórica para ilustrar la disyuntiva actual. Se ha cuestionado si es más urgente "cumplir con lo estipulado en el ordenamiento jurídico y que los españoles conozcamos por fin cuál es la previsión anual de gestión del gasto público" o, por el contrario, lo es "lo que diga Sánchez en cada momento que apremia".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Finalmente, Rebeca Argudo ha resumido con ironía la que considera que es la estrategia del Gobierno ante la ciudadanía. "Ahora urge la gestión de una crisis sobrevenida, y si tu bolsillo no lo nota, será mérito de Sánchez, y si lo sufres, culpa de Trump". Mientras tanto, ha concluido, los presupuestos pueden esperar "con la calma, sin presionar".