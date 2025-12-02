Paloma, hostelera: "Con Verifactu teníamos que cambiar los TPVs, era un dineral y las sanciones llegan hasta 10.000 euros si no lo tienes implementado"

El Gobierno ha dado marcha atrás y ha decidido aplazar la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica que obligaba a empresas y autónomos a registrar sus cuentas con un sistema informático conectado directamente con la Agencia Tributaria. La medida, cuya implementación estaba prevista para el 1 de enero, ha sido pospuesta, lo que supone un respiro para autónomos y pymes. El alivio es palpable entre los afectados, como Paloma, una hostelera de Madrid, que resume la situación: "Teníamos que cambiar los TPVs, era un dineral y las sanciones llegan hasta 10.000 euros si no lo tienes implementado".

Un alivio generalizado

El aplazamiento ha sido recibido como una noticia muy positiva por parte de las asociaciones de autónomos. En declaraciones a 'Mediodía COPE', el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha celebrado la decisión del Ejecutivo. "Es un alivio para los autónomos, en un momento donde cada día tenemos más trabas, más carga", ha afirmado Amor, destacando que la inminente entrada en vigor "estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos".

La decisión de posponer Verifactu responde, según el análisis del programa 'La Linterna' de COPE, a una combinación de factores. El periodista experto en economía, Iván Alonso, ha señalado que ha sido una mezcla de "presiones por parte de los independentistas, que estaban recogiendo las quejas de las empresas", y el "auténtico quebradero de cabeza que les estaba suponiendo a los funcionarios y sobre todo a las pymes". De hecho, la adaptación estaba siendo muy lenta: a 30 días de la fecha límite, apenas uno de cada diez autónomos lo había implantado.

Verifactu, la apuesta de hacienda contra el fraude fiscal

El descontento de los que sí cumplieron

No obstante, el retraso también deja un sabor amargo para aquellos que sí hicieron los deberes. Durante el análisis en 'La Linterna', con Ángel Expósito, se ha puesto de manifiesto la situación de los autónomos y pymes que "se han gastado el dinero en cursos, en software, en contratar incluso a empresas para ello". La directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, ha calificado la gestión de "desastre de previsión", señalando que incluso "se han creado compañías exclusivamente para asesorar en este campo a otras pymes", que ahora ven su futuro en el aire.

La experta económica ha sido muy crítica con la carga que el sistema imponía a las pequeñas empresas, que suponen el 99% del tejido industrial del país. García de la Granja ha denunciado que con Verifactu "tienes que hacer factura a un chupachús", calificándolo de "escandaloso" y "una burrada". Ha insistido en la desproporción de aplicar las mismas normativas a grandes corporaciones y a negocios pequeños: "No es lo mismo Telefónica que la peluquería de la esquina".

Confusión y multas desproporcionadas

Uno de los grandes problemas ha sido la enorme confusión generada. Fernando Santiago, presidente de los colegios de gestores administrativos, ha explicado en COPE que "la sensación que ha transmitido la AEAT en sus movimientos masivos de que todo el mundo debía incorporarse ha generado una inseguridad innecesaria". Según Santiago, esta confusión fue aprovechada por algunas empresas "para vender soluciones que muchos autónomos y pequeñas empresas no necesitaban".

En realidad, quienes elaboran sus facturas manualmente, como un fontanero que entrega una factura en papel, o los que usan Word o Excel sin conexión, no estaban obligados. Sin embargo, muchos se llevaron un susto ante las amenazas de multas de hasta 60.000 euros. Ahora, los expertos esperan que este año de margen sirva para realizar una "correcta implantación", aunque, como ha apuntado Expósito, queda la duda de si el sistema Verifactu finalmente se pondrá en marcha.