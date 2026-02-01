Feliciano López, extenista: "Mucha gente dudaba de él y una vez más Carlos Alcaraz nos demuestra que muchas veces se habla demasiado sin tener en cuenta qué tipo de jugador es"

Feliciano López ha analizado la victoria de Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia ante Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) en los micrófonos de "Tiempo de Juego". El extenista ha calificado el momento de "muy emocionante" y ha asegurado que Alcaraz "ha sido claramente superior en el cómputo general del partido".

Una victoria con valor doble

Para López, este triunfo llega en "un momento en su carrera deportiva importante", sobre todo teniendo en cuenta la reciente ruptura con su entrenador, que ha sido su mentor. El extenista ha recordado que "mucha gente dudaba de él" tras esta decisión, pero una vez más, el murciano ha disipado todas las incertidumbres sobre su rendimiento.

"Una vez más, Carlos nos demuestra, a mí no, porque yo nunca he dudado de él, que muchas veces se habla demasiado", ha afirmado López. Además, ha destacado que no solo se debe valorar su nivel técnico o físico, sino también "la mentalidad que tiene", un factor clave tras haberle visto "sufrir en este momento en Australia".

EFE Carlos Alcaraz, sobre la pista de Australia tras la victoria ante Djokovic

Finalmente, López ha subrayado el valor emocional de esta victoria frente a una leyenda con 24 grandes. "Por todo lo que conlleva, por lo emocional, por la final de hoy ante un jugador como Djokovic, me atrevo a decir que es el gran slam que mejor le va a saber hasta el momento en su carrera", ha sentenciado, poniendo en valor el contexto y la entidad del rival.