Hace más de 100 años unos extremeños emigraron a Hawai en barco desde Gibraltar: "Fue una semiesclavitud, las promesas no se cumplieron"

El programa 'La Linterna' de COPE ha sacado a la luz, de la mano de Ángel Expósito y Paloma Serrano, la historia de una emigración silenciosa y poco conocida que tuvo lugar entre 1900 y 1913. Cientos de españoles, principalmente de zonas rurales pobres de Extremadura, abandonaron sus hogares con destino a Hawái en busca de un futuro prometedor que resultó ser muy diferente a lo esperado.

Una vida mejor al otro lado del mundo

A principios del siglo XX, tras la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos, los terratenientes de las plantaciones de caña de azúcar necesitaban abundante mano de obra. El antropólogo extremeño Manuel Trinidad, presidente de la asociación Club Universo Extremeño, explica que "en España, las condiciones en los pueblos eran bastante malas", lo que convirtió a Hawái en un destino atractivo.

Las compañías navieras enviaban personal a los pueblos para captar a los vecinos más necesitados. A diferencia de otras migraciones, "en este caso, iba la familia entera", señala Trinidad, algo que considera sorprendente porque "ni sabían realmente dónde iban". Esta dura travesía de casi dos meses por mar tuvo consecuencias trágicas, ya que "muchos niños pequeños murieron, murieron en la travesía, y los tiraron por la borda".

El sueño que se tornó en pesadilla

José María Halcón Olivera, cuyos antepasados José Hernández y María López Benito partieron de Gibraltar en 1913, relata que la decisión se debió a "la situación de pobreza que había, de indigencia". El viaje comenzaba por tierra, a menudo en carros, hasta Gibraltar, seguido de la larga travesía marítima. El engaño fue posible, en parte, por "el analfabetismo que había entonces, que era muy grande".

Al llegar, la realidad fue un duro golpe. Como explica Manuel Trinidad, "las promesas de los sueldos que les iban a dar, de cómo iba a ser el trabajo, pues no se cumplieron". Los emigrantes, que pensaban que la caña se segaba como el trigo, se encontraron con que debían usar machetes en condiciones extremas. Este capítulo de la historia ha permanecido en la sombra durante décadas, pero ahora Extremadura repara la invisibilidad de esta emigración a Hawái.

Los documentos de la época certifican las secuelas físicas del trabajo extremo, como cicatrices en la cara o la falta de dedos. Los dueños de las plantaciones trataban a los trabajadores de una manera brutal, una situación que Trinidad no duda en calificar como "una semiesclavitud".

El legado en California y la búsqueda de raíces

Hawái no fue el destino definitivo para la mayoría. Tras cumplir sus contratos, muchos emigraron a California, donde los trabajos agrícolas "se parecían ya mucho más a los que había aquí en España", según Halcón Olivera. La historia de la presencia española en el Pacífico es más amplia y compleja, incluyendo episodios como el de las cuatro islas de Oceanía que España pudo reclamar y no lo hizo, o la isla que España vendió a Alemania.

Hoy, sus descendientes, que viven principalmente en California, buscan activamente sus orígenes. Gracias al Congreso Internacional de Descendientes de Emigrantes Españoles a Hawái y California de 2022, se han fortalecido los lazos. A raíz de este evento, se creó la 'Spanis High One Editage Association' en California, y sus miembros "están muy, muy orgullosos de encontrar sus raíces españolas".

La labor del Club Universo Extremeño ha sido fundamental, ayudando a estos descendientes a contactar con familiares en Extremadura y reconstruir sus árboles genealógicos. La asociación incluso contempla la posibilidad de organizar un viaje de regreso a España en 2027, cerrando un círculo que se abrió hace más de un siglo con la valiente decisión de un grupo de extremeños.