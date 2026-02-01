Zenet se anima con el tango y la bossa nova en su nuevo trabajo: "Todos los pasos que he dado en la vida me han traído hasta aquí"

El cantante y artista Antonio Mellado, conocido por todos como Zenet, ha presentado en el programa 'Fin de Semana' de la COPE, con Cristina López Schlichting, su nuevo álbum, 'Las manos y la voz'. Considerado ya como un 'nuevo clásico contemporáneo', el malagueño recorre en este trabajo cinco continentes musicales y emocionales, atreviéndose por primera vez de forma directa con géneros como el tango o la bossa nova, en un viaje que conecta la nostalgia de la radio de su abuela con la realidad de los mensajes borrados del móvil.

El origen de un nombre bereber

Durante la entrevista, el artista desveló la historia detrás de su nombre artístico. "Zenet es mi cuarto apellido, es el apellido de mi abuela. Descubrí que los cenetes era una tribu de bereberes de piel clara que entraron por Alicante", explicó. Le pareció "un poco más bonito que Mellado y Escalona", sus otros dos apellidos, que considera "muy castellanos".

Esa conexión familiar es clave en su nuevo disco, que supone un retorno a su infancia en Málaga. Zenet recordó a su abuela Mercedes y cómo en su casa sonaba aquella radio antigua con botones grandes. Si hasta ahora se había movido "fronterizo con los géneros", en este disco se ha "atrevido a hacer directamente un tango y una bossa nova", géneros que sonaban en casa de su abuela. Esta mirada al pasado se fusiona con lo actual en canciones que hablan "de dónde están esos mensajes que hemos borrado y que nos hemos arrepentido en el móvil".

De actor de Bardem a la reinvención musical

Antes de que la música se convirtiera en su principal apuesta, Zenet tuvo una notable carrera como actor. Llegó a trabajar con directores de la talla de Juan Antonio Bardem en 'El joven Picasso', Adolfo Aristarain en 'La ley de la frontera' o Pedro Olea en 'Morirás en Chafarinas'. Sin embargo, los "parones tan grandes que había entre trabajo y trabajo" le llevaron a buscar un nuevo camino.

Alamy Stock Photo Zenet, en la presentación de su disco

El punto de inflexión llegó al escuchar el disco 'Free Boleros' de Maite Martín con Tete Montoliú. "Me quedé absolutamente impresionado, y dije, esta forma a mí me gusta, yo tengo que tirar por este camino", confesó. Para poder abrirse paso, trabajó como "animador de cruceros, camarero, profesor de teatro" e incluso hacía "mimo en la puerta de una discoteca".

Todos los pasos que he dado en la vida me han traído hasta aquí" Zenet Cantante

Esa etapa de reinvención constante le dejó una filosofía de vida clara, ya que, como él mismo afirma, "todos los pasos que he dado en la vida me han traído hasta aquí, es decir, todo sirve, incluso los tropezones también, porque se aprende de ellos".

Un homenaje a su mitad musical

El álbum 'Las manos y la voz' es también un sentido homenaje a Josetxo Goia-Aribe, su guitarrista, amigo y "mitad musical", fallecido recientemente de forma repentina. "Fue muy dramático y muy trágico, porque fue todo muy rápido, casi sin darnos cuenta", lamentó el cantante. Juntos compartieron "tantos kilómetros, tantas actuaciones", convirtiéndose en su compañero inseparable.

Zenet explicó que el estilo de Josetxo Goia-Aribe era evocar los géneros sin caer de lleno en ellos, dejando solo un "aroma" a tango o a bossa nova. Como tributo, en este disco ha hecho lo contrario: "irme a buscarlo al centro del género". Para ello, ha contado con especialistas como el pianista Raúl Kiokio para el tango o el guitarrista Arturo Lledó para la bossa nova, buscando la esencia más pura de cada estilo.

Pese a esta mirada a sus raíces, Zenet asegura no ser un hombre anclado en el pasado. "No tanto como para que me impida ver el presente", aclara, para sentenciar que "el presente es lo que me hace vivir, lo que me impulsa hacia adelante". Aunque lleva más de 30 años en Madrid, ciudad que se lo "ha dado todo", sigue sintiendo un vínculo irrompible con su tierra natal. "Málaga es nuestra Ítaca", confiesa, y siempre aprovecha para volver a pasear por la calle Larios o comer en El Palo.

La gira de 'Las manos y la voz' viene acompañada de una cuidada puesta en escena, que incluye un vestuario diseñado por Javier Cañizares y confeccionado con un innovador tejido de "hilo de bosque", elaborado con restos forestales para prevenir incendios. Los trajes, que el propio Zenet ha ayudado a tintar, forman parte de la experiencia total de una gira que recorrerá España durante 2026, con paradas confirmadas en ciudades como Zaragoza (25 de enero), Madrid (28 de enero), Vigo (7 de febrero), Sevilla, Valencia, Bilbao o Barcelona (19 de abril).