Pilar García de la Granja, experta económica: "Lo de Verifactu es un desastre, te cuesta 6.000 euros adaptarte, tienes que hacer factura a un chupachups si tienes una tienda de chuches"

El Gobierno ha dado marcha atrás con la implantación de Verifactu, el sistema que obligaba a empresas y autónomos a registrar sus cuentas con un software conectado a la Agencia Tributaria. La medida, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero, se aplaza. La decisión, analizada en 'La Linterna' de COPE por el equipo de Expósito, junto a los expertos económicos Pilar García de la Granja e Iván Alonso, ofrece un respiro a autónomos y pymes ante lo que se consideraba un auténtico quebradero de cabeza.

Un sistema muy criticado

La suspensión llega por una mezcla de factores: la presión política de socios del Gobierno, que recogían las quejas empresariales, y los problemas técnicos del propio sistema. "No han tenido tiempo suficiente para adaptar su programa de facturación a lo que exigía este Verifactu", ha señalado Alonso, apuntando a las dificultades y la inversión que suponía para las pequeñas empresas y los autónomos. De hecho, a solo 30 días de su puesta en marcha, apenas uno de cada diez autónomos lo había implantado.

Verifactu, la apuesta de hacienda contra el fraude fiscal

La directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha sido especialmente crítica, calificando la situación como un desastre previsible. "Es que si tú tienes una tienda de chuches, tienes que hacer factura por los 4 gobilolas que vendes. Es escandaloso, todo para tener un control extraordinario", ha denunciado. Según la experta, la adaptación al sistema supone un coste elevado: "Lo de Verifactu es un desastre, te cuesta 6.000 euros adaptarte". García de la Granja ha recordado que en un país donde el 99% del tejido industrial son pymes, no se pueden aplicar las mismas normativas que a las multinacionales.

Alivio entre los autónomos

El aplazamiento ha sido recibido con satisfacción por muchos, como los hosteleros, pero sobre todo por las asociaciones de autónomos. En este sentido, así lo ha celebrado Lorenzo Amor en Mediodía COPE, presidente de ATA, quien lo considera "un alivio para los autónomos, en un momento donde cada día tenemos más trabas, más carga". Amor ha destacado que la medida estaba generando "mucha incertidumbre y mucho malestar".

Sin embargo, la noticia también deja una corriente de frustración entre quienes sí habían hecho los deberes. Muchos autónomos y pymes que, anticipándose a la fecha límite, "han adaptado su sistema, se han gastado el dinero en cursos, en software, en contratar incluso a empresas para ello". Un esfuerzo inversor que ahora parece innecesario, sin olvidar a las compañías que se crearon exclusivamente para asesorar en este campo.

Confusión y amenazas de sanción

Desde el principio, ha habido una gran confusión sobre quién estaba realmente obligado a implantar Verifactu. Fernando Santiago, presidente de los colegios de gestores administrativos, ha explicado en COPE que "la sensación que ha transmitido la AEAT en sus movimientos masivos de que todo el mundo debía incorporarse ha generado una inseguridad innecesaria". Según Santiago, esto fue aprovechado por algunas empresas "para vender soluciones que muchos autónomos y pequeñas empresas no necesitaban".

Por ejemplo, autónomos que elaboran sus facturas manualmente o en archivos de Word o Excel sin conexión no estaban obligados. A pesar de ello, muchos se llevaron el susto ante las amenazas de la Agencia Tributaria con multas de hasta 60.000 euros por no tener programas adecuados. Ahora, el sector espera que este año de margen sirva para que se pueda hacer una "correcta implantación, y no como se estaba haciendo".

Este complejo panorama para las pymes se enmarca en un contexto económico donde otros indicadores también muestran sus propias tensiones. Según los últimos datos, el gasto en bajas laborales sigue en aumento, con un pago de casi 15.000 millones de euros por parte de la Seguridad Social hasta octubre, un 11% más. Un dato que, junto a otros análisis sobre la economía de bolsillo de las familias, dibuja un escenario lleno de retos para el tejido productivo español.