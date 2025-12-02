María Jesús Fernández, economista senior: "Hay dos tipos de familias en España, las que piden créditos para todo y las que se endeudan para bienes duraderos, como un coche"

El crédito al consumo privado ha alcanzado niveles no vistos desde la crisis de la COVID-19. Así lo ha explicado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha detallado que la financiación total se ha incrementado hasta los 113.000 millones de euros, según datos del Banco de España. Este dato supone un aumento del 4% solo en el mes de octubre, lo que significa que gran parte del crecimiento económico está siendo financiado por el gasto de las familias.

Hipotecas y consumo, en auge

El gasto de los hogares se divide en dos grandes categorías: el consumo puro y el crédito hipotecario. Este último se muestra especialmente vigoroso, con un incremento de algo más del 3% en tasa interanual, alcanzando los 512.000 millones de euros. Este impulso crediticio se suma a las cifras de récord histórico en la venta de viviendas que se registran mes a mes en España.

El otro gran motor del endeudamiento es el crédito no hipotecario, calificado por los expertos como el “más preocupante”. Esta financiación se destina principalmente a la compra de bienes como un coche o un electrodoméstico, pero también a cubrir gastos de ocio, lo que enciende las alarmas sobre la capacidad de ahorro de los hogares.

Dos perfiles de familias ante la deuda

La economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, ha señalado la existencia de dos perfiles de familias en España, según ha transmitido Pilar García de la Granja. Por un lado, están aquellas que “no pueden adquirir determinados bienes, piden créditos para todo, se lo gastan todo sin capacidad de ahorro al mes”. Por otro, se encuentran quienes “tienen buenas expectativas y deciden endeudarse para comprar algo de consumo duradero, por ejemplo, un coche”.

La factura de la Navidad

Los expertos ya alertan sobre el impacto del endeudamiento durante estas Navidades. Se estima que el gasto medio por familia se situará en los 1.300 euros, una cifra superior al salario mínimo interprofesional y que representa un 20% más que el año pasado. Este aumento se debe no solo a la inflación, sino también a la facilidad para acceder a créditos rápidos.

Cuatro millones de españoles estuvieron pagando sus deudas de Navidad hasta el verano" Pilar García de la Granja Experta económica

Ante esta situación, los especialistas recomiendan pagar en efectivo para controlar mejor el gasto y limitar el uso de crédito. Según un estudio, 4 millones de españoles estuvieron pagando las deudas de las pasadas navidades hasta bien entrado el verano. Como apuntaba Jorge Bustos, es un riesgo real que “la cuesta de enero puede convertirse en la cuesta del Himalaya”.