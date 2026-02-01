Paufeel revoluciona la cocina con sus rollitos de acelga y un truco infalible para elaborarlos sin vaporera

La colaboradora e influencer gastronómica, Paufeel, ha compartido en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, presentado por Cristina López Schlichting, una nueva receta que promete cambiar la percepción de las acelgas. Se trata de unos rollitos de acelga rellenos de pollo, una propuesta que describe como "muy saludable y ligera", ideal para toda la familia y especialmente pensada para los más pequeños de la casa.

Ingredientes para cuatro personas

Para elaborar esta receta, Paufeel ha detallado los siguientes ingredientes: ocho hojas de acelgas grandes sin la penca, que es el tallo blanco. Para el relleno, se necesitan 400 gramos de pollo picado, dos zanahorias, dos chalotas o una cebolla, sal y pimienta. Para la decoración final, bastará con un toque de miel y sésamo.

Elaboración y el truco para cocinar al vapor

El primer paso es preparar el relleno. Según ha explicado la experta, se debe mezclar el pollo picado con la zanahoria previamente rallada y bien escurrida para quitarle el exceso de agua. A esta mezcla se le añade la chalota o cebolla muy picada, se salpimenta al gusto y se integra todo. "Extendemos una hoja de acelga ya limpia, sin hervir y sin nada, y ponemos un poquito de relleno", ha indicado, para luego enrollarla creando un pequeño paquetito.

La cocción es uno de los puntos clave. Para quienes no dispongan de una vaporera, Paufeel ha revelado un método casero muy eficaz. "Os voy a dar un truco para el que no tenga vaporera en casa", ha anunciado. El truco consiste en poner una olla con un par de dedos de agua a calentar, colocar la rejilla del horno encima y, sobre ella, los rollitos. Se tapan con la tapadera de una sartén grande y se cocinan durante unos 15 minutos, asegurando que "el pollo se hace perfecto".

Una salsa de yogur para acompañar

Para complementar los rollitos, la influencer ha propuesto una salsa cremosa y fácil de preparar. En un bol, se mezclan un yogur natural cremoso, una cucharada de crema de almendras o de otro fruto seco, el zumo de medio limón, sal y pimienta. Se debe ir ajustando la textura con un poco de agua hasta que quede "espesita", como ha señalado.

El emplatado final es sencillo pero vistoso. Paufeel sugiere servir los rollitos con un hilito de miel por encima y espolvorear semillas de sésamo, con la salsa en un pequeño bol al lado. "Al que no le gusten las acelgas, es una manera de comerlas divertidas, sobre todo para los niños", ha concluido la colaboradora, destacando que es una forma diferente de que no asocien esta verdura con su preparación más tradicional.