Santi Cañizares apunta uno de los males del Real Madrid esta temporada: "¿Y dónde están las soluciones? Porque los 200 millones todavía no han aparecido..."

El debate sobre el momento que atraviesa el Real Madrid ha vuelto a subir de temperatura en El Partidizo de COPE. El más contundente ha sido Santi Cañizares, quien ha expresado su frustración por la situación actual del equipo. Para el exportero, el problema es que hay "mucha crítica, pero pocas soluciones".

Una plantilla desequilibrada

Cañizares ha señalado que uno de los principales inconvenientes es el "cierto desequilibrio en la de la plantilla", un diagnóstico que se ha repetido durante todo el año. Considera que hay "jugadores, pues, que no están a su mejor nivel y no parece que lo vayan a estar", lo que ha provocado que "el equipo ha perdido calidad".

Según el colaborador, el "agradecimiento por todo lo que había ocurrido" la temporada pasada era una emoción muy reciente que mitigaba los problemas, pero esa dosis de gratitud ya se ha agotado.

200 millones sin efecto inmediato

Durante el programa dirigido por Juanma Castaño, se ha recordado que el Madrid "se ha gastado aproximadamente 200 millones" en el último mercado. Sin embargo, esta fuerte inversión no se ha traducido, de momento, en una mejora sobre el césped tras seis meses de campeonato.

Cañizares ha sido claro al respecto: "Los 200 millones no han aparecido, o sea, no le dan el plus de calidad que significa esa cifra ni mucho menos". La conclusión general es que las soluciones no parecen estar ni en el mercado ni en la plantilla actual, planteando una pregunta clave: "¿Esta plantilla es mejor que la del año pasado? Yo creo que no, seguro que no".