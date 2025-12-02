Lorenzo Amor celebra el 'alivio' para los autónomos tras el aplazamiento del Verifactu

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado el aplazamiento de un año del sistema Verifactu. En 'Mediodía COPE' le ha dicho a Pilar García de la Granja que la medida es "un alivio, es un respiro" ante una medida que generaba confusión y altos costes en equipos, asesores y formación para las pequeñas y medianas empresas.

Amor ha afirmado que la decisión responde al sentido común que ATA venía reclamando desde hace mes y medio.

Confusión y altos costes para las pymes

El presidente de ATA ha recordado que la implementación del sistema estaba generando "una confusión tremenda" y que, por ello, no pedían su eliminación, sino "aplazarlo un año". Además, ha puesto el foco en los altos costes en aparatos, asesores fiscales y formación del personal para negocios como una peluquería, una tienda de ultramarinos o un centro de fisioterapia, calificando la situación de "una locura".

El temor a una doble inversión

Amor ha expuesto el caso de los mercados de abasto, donde los comerciantes se veían obligados a cambiar las balanzas para que los tiques incluyeran un código QR. Con la entrada en vigor de Verifactu aplazada a 2027 y la facturación electrónica prevista para 2028, existía un gran temor a realizar un doble gasto.

Esta situación había generado quejas entre los autónomos que deben adaptar sus programas. "A ver si nos va a pasar como con la ley antitabaco, que hacemos una inversión ahora con el Verifactu y, cuando venga la facturación electrónica, nos hacen hacer otra", ha advertido Amor, explicando así la petición de aplazamiento.

Finalmente, el presidente de ATA ha recordado que el Ministerio de Economía todavía tiene pendiente de publicar el real decreto de desarrollo de la ley Cree y Crece en lo que respecta a la facturación electrónica, un trámite que añadía más incertidumbre al proceso.