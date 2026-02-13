"El gran problema eléctrico de España es que hay muchas promociones de viviendas que pueden quedarse sin enchufar a la luz porque no hay potencia instalada"

Casi un año después del gran apagón de abril, la crisis en el sector eléctrico español sigue abierta. Los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola han insistido este martes en la comisión de investigación en el Senado en que la responsabilidad fue de Red Eléctrica. Sin embargo, las causas del incidente continúan sin esclarecerse, un tema analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez.

El experto energético Vicente López-Ibor Castañeda ha asegurado en COPE que la crisis no está cerrada. "Desde el punto de vista técnico, incluso regulatorio, jurídico, todavía no hemos dado por finalizada la crisis eléctrica, que se abre como consecuencia de ese apagón", ha afirmado, subrayando que aún no se ha presentado un informe final sobre lo ocurrido.

Un pulso millonario

Según ha explicado Yolanda Gómez, a raíz del incidente "se cambió el mix energético", lo que ha derivado en que estemos "pagando más cara la luz". No obstante, desde que se aplicó esta modificación no se han repetido los problemas, lo que, para la experta, "daría razón a las grandes energéticas". La resolución de esta disputa es clave, ya que, como señala Gómez, "hay muchos millones de euros en juego en indemnizaciones", y no descarta que el caso termine en los tribunales.

Alamy Stock Photo Parque eólico eléctrico con luz del atardecer en un paisaje árido, España

La red, el cuello de botella

Más allá de la autoría del apagón, la subdirectora de ABC ha señalado un problema estructural más grave: la distribución y las redes. "No puede ser que con toda la energía renovable que estamos produciendo, no seamos capaces de almacenarla y de distribuirla para que los centros de datos puedan conectarse", ha criticado Gómez. Este déficit de infraestructura impide que la energía llegue desde donde se produce hasta los puntos de consumo.

Hay muchas nuevas promociones de vivienda que pueden quedarse sin poder enchufar a la luz"

JUNTA DE ANDALUCÍA Imagen de archivo de una torre de luz

El problema de la distribución tiene una consecuencia directa y alarmante para los ciudadanos. "Hay muchas nuevas promociones de vivienda que pueden quedarse sin poder enchufar a la luz porque no hay potencia instalada", ha advertido la experta. Esta situación, un verdadero freno para el acceso a la vivienda, se debe a que no se están autorizando las inversiones necesarias para ampliar la red y llevar la energía a donde se necesita.

Este escenario pone de manifiesto un doble desafío para España. Por un lado, la necesidad de esclarecer las responsabilidades del apagón de abril, y por otro, la urgencia de acometer una fuerte inversión en las redes de distribución. Sin esta modernización, la capacidad de la red seguirá al límite, amenazando no solo proyectos industriales sino también el acceso a la electricidad de miles de nuevos hogares.