Vicente López-Ibor, experto energético: "Hay un bloqueo en la red; ocho de cada diez de las peticiones se desatienden porque falta capacidad en el sistema"

El problema del acceso a la vivienda en España, donde según el Banco de España faltan 700.000 viviendas, ha encontrado un nuevo y paralizante obstáculo: la falta de capacidad de las redes eléctricas. Las empresas distribuidoras están denegando las peticiones de suministro a los promotores, lo que impide que puedan siquiera comenzar las obras. Esta situación afecta gravemente a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, cuyos mercados inmobiliarios se encuentran especialmente tensionados.

Sin embargo, el problema no se limita a las capitales. El tapón energético se extiende a provincias enteras como Albacete, Gerona o Salamanca. Los datos son alarmantes: en Guadalajara, un plan de 10.000 viviendas nuevas no tiene garantía de suministro. En Valencia, el 87% de los puntos de la red ya no tienen capacidad disponible, y en Castellón el panorama es aún más crítico, con el 100% de la red eléctrica colapsada y sin posibilidad de admitir ni un megavatio más.

Miles de viviendas en el limbo

La patronal de los promotores inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, advierte de las graves consecuencias. Su director general, Jorge Gineas, explica la frustración del sector: "Solemos tardar 20 años desde que iniciamos hasta que conseguimos ese suelo finalista, y en algunas zonas, el no tener la potencia suficiente asegurada podría retrasar aún más esa puesta a disposición". Según sus cálculos, esta situación podría demorar la construcción de unas 60.000 viviendas solo en la Comunidad de Madrid.

El drama tiene rostro humano en casos como el de Estepona (Málaga), donde 72 familias no pueden mudarse a sus casas, ya terminadas, por la falta de luz. Paco López, uno de los vecinos afectados, relata que debía haber recibido las llaves "a finales de 2024". A pesar de que la obra finalizó en mayo del año pasado, siguen sin suministro. El origen, explica, es "un fallo de gestión que entendemos que ocurrió en el año 2021, que cuando se intenta resolver en el año 2024, Endesa ya había puesto la línea roja de que suspendía todas las conexiones superiores a un megavatio".

Un bloqueo regulatorio y falta de previsión

Para analizar las causas de este colapso, el experto energético Vicente López-Ibor ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos. López-Ibor señala que los sectores energéticos son regulados y el suministro es "un servicio esencial". El problema, afirma, es que "hay un bloqueo en la red", donde "aproximadamente 8 o 9 de cada 10 peticiones se desatienden porque falta capacidad en el sistema".

El experto atribuye la situación a varios factores, entre los que destaca un bloqueo regulatorio. "Hay un obstáculo, unas dificultades de carácter regulatorio que deberían resolverse", afirma. A esto se suman "unos determinados límites a las inversiones" y una planificación de la red insuficientemente flexible. Estas dificultades, según López-Ibor, no solo frenan el desarrollo de viviendas, sino también la competitividad industrial y la implantación de nuevas infraestructuras como los centros de datos.

La responsabilidad, un puzle compartido

La competencia en la regulación energética en España está dividida. Según el experto, tanto la Administración Central como las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las autoridades regulatorias independientes tienen sus propias responsabilidades. El bloqueo afecta tanto a Red Eléctrica, encargada del transporte, como a las empresas distribuidoras. Sin embargo, para López-Ibor, el elemento central que ha fallado es la anticipación.

"Hay que anticiparse a los hechos", subraya. "Si sabes que se va a producir un desarrollo general del sector de la vivienda, porque hay una demanda, debes preverlo". El sector, asegura, "está dispuesto a hacer inversiones muy importantes", pero es necesario preparar las infraestructuras. Para López-Ibor, "en los grandes temas del país hay que tener una visión, al menos, de medio plazo", y aboga por una mayor "simplicidad y estabilidad regulatoria".

Preguntado por su posible relación con el gran apagón del año pasado, López-Ibor no lo vincula directamente, pero critica que "todavía no tenemos rendido un informe final sobre las causas". Para el experto, esta falta de respuestas es un lujo que un país como España no se puede permitir: "Lo estamos pagando, y además es un tema muy importante en un país tan desarrollado y con tantas capacidades".