Pilar García de la Granja, experta económica: "En un país donde el principal problema es la vivienda, tienes hogares construidos a los que no se puede entrar a vivir porque no hay luz"

Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, ha analizado en 'La Linterna' con Ángel Expósito el grave problema de la red eléctrica en España. La experta económica ha denunciado la sobresaturación de las redes, que según ha explicado, se encuentran al 80% de su capacidad, impidiendo el acceso a la electricidad a nuevas promociones de viviendas y empresas. Este problema de inversión en la red impacta directamente en la factura de la luz de los consumidores.

En un país donde el principal problema es la vivienda, tienes hogares construidos a los que no se puede entrar a vivir porque no hay luz"

"En un país en el que los ciudadanos te dicen que su problema principal se llama vivienda, y resulta que tienes viviendas construidas que la gente no puede entrar a vivir porque no hay una conexión de luz", ha lamentado la experta. García de la Granja ha señalado que "Red Eléctrica no está invirtiendo ni llegando a acuerdos" para modernizar la infraestructura y aumentar su capacidad. La situación es tan surrealista que ha llegado a afirmar: "Es que es pura fantasía, o sea, te lo cuentan y no te lo crees".

Europa Press La Plataforma recuerda la necesidad de dar una respuesta al problema de la vivienda

Miles de viviendas bloqueadas por falta de luz

Para ilustrar la magnitud del problema, la experta económica ha compartido las cifras del analista energético Roberto Cabero. En Guadalajara, por ejemplo, un plan de 10.000 viviendas nuevas no tiene a día de hoy garantía de suministro. La situación se repite en Málaga, con 4.080 viviendas bloqueadas, y en la Comunidad de Madrid, donde hay 360.000 viviendas en desarrollo frenadas por no existir megavatios suficientes. Esta escasez agrava un drama ya existente: la falta de viviendas y de profesionales para construirlas.

Es que es pura fantasía, o sea, te lo cuentan y no te lo crees"

Europa Press El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El análisis de Cabero también revela que solo en la comunidad andaluza existen 119 proyectos en riesgo porque su demanda eléctrica no está cubierta. Este bloqueo generalizado no solo afecta a las familias, sino también a centros de datos y nuevas empresas, frenando el desarrollo económico del país. Paradójicamente, el Gobierno que en 2022 llamó "derrochólicos" a quienes más energía gastaban, se enfrenta ahora a una grave crisis de capacidad en la red que él mismo debe regular.