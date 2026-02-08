Los problemas en la red eléctrica española han alcanzado un punto crítico, tal y como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE con Expósito. La saturación del sistema está provocando que nuevos proyectos industriales o de vivienda no se puedan conectar, una situación que ha puesto sobre la mesa Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, en su sección 'Clases de Economía'. Tanto la infraestructura de distribución como de transporte están al límite de su capacidad, según se ha expuesto en un análisis sobre cómo la red eléctrica española está al borde del colapso.

El origen del problema reside en una paradoja: España genera mucha energía renovable, pero las redes no tienen la capacidad suficiente para distribuirla. Yolanda Gómez ha señalado que hay nuevos proyectos, como centros de datos que consumen una gran cantidad de energía, que están a la espera de poder conectarse. "No hay suficiente y no pueden, no porque no haya suficiente energía, sino porque no funciona bien la distribución", ha explicado.

El dilema de la inversión

La clave, según la subdirectora de ABC, es que la inversión necesaria en la red de distribución está limitada por el propio Gobierno. Esta situación genera un complejo dilema, ya que, como ha afirmado Gómez, "Invertir más en redes supone que vamos a pagar más en nuestros recibos, con lo cual ahí hay que hacer un equilibrio de a ver cuánto invertimos para que no se nos dispare el recibo de la luz". La situación es delicada, con una red que en algunos puntos ya tiene una ocupación del 90%.

Alamy Stock Photo Poste eléctrico con cables, tras un bosque. España

Proyectos industriales y vivienda, en jaque

Una de las consecuencias más preocupantes de esta saturación de la red afecta directamente al sector inmobiliario. "Hay que construir vivienda sí o sí para hacer frente a la enorme demanda", ha recalcado Yolanda Gómez, pero la realidad es que el problema de la conexión frena este impulso. Ha puesto como ejemplo concreto el caso de una nueva promoción en Estepona que "no puede engancharse, que no se puede entregar, porque no se puede enganchar a la luz". Una situación que, ha insistido, "hay que solucionarlo como sea".

No se pueden quedar las nuevas promociones sin poder engancharse a la luz"

La visión de los expertos

Por su parte, el experto en energía Roberto Cavero ha aportado una visión técnica sobre las soluciones necesarias. Según Cavero, es imperativo "acelerar la planificación", lo que incluye el refuerzo de líneas, la construcción de nuevas subestaciones, el aumento de las interconexiones y una mayor digitalización del sistema". Además, ha destacado la importancia de reforzar la distribución, ya que ahí es donde se conectan las renovables y el autoconsumo.

Cavero también ha insistido en la necesidad de implementar un modelo de "generación distribuida por todo el territorio", que vaya acompañado de sistemas de almacenamiento y gestión de la demanda para optimizar el flujo energético. Este tipo de medidas son cruciales para evitar situaciones como las vividas hace unos meses, cuando el sistema eléctrico español volvió a entrar en emergencia.

Alamy Stock Photo Parque eólico eléctrico con luz del atardecer en un paisaje árido, España

Desde la dirección de 'La Linterna', Ángel Expósito ha manifestado su preocupación, conectando los fallos en la red eléctrica con otros problemas de infraestructuras en España. "Resulta que los trenes hechos trizas, las infraestructuras, las presas... y ahora la electricidad", ha lamentado, criticando además que, en este contexto, "se pretenden cerrar las centrales nucleares".

Finalmente, Yolanda Gómez ha hecho un llamamiento al diálogo y la colaboración entre todas las partes implicadas. En su opinión, "las eléctricas, Red Eléctrica y el Gobierno deberían sentarse y planificar", como también apuntaba el experto, para no dejar sin conexión a los nuevos proyectos industriales y, especialmente, a los desarrollos inmobiliarios, que son clave para el futuro del país.