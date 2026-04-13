Expertos recomiendan si vas a volar este verano de vacaciones comprar los billetes cuanto antes: "El 30% de los costes de una compañía aérea es el precio del combustible"

El programa 'La Linterna' ha abordado en sus 'Clases de Economía' junto a la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, las consecuencias de la inestabilidad en los mercados mundiales. El precio del petróleo se ha disparado más de un 7% en una sola jornada, superando los 100 dólares por barril de Brent, lo que genera una enorme incertidumbre en el bolsillo de los ciudadanos y, de forma muy directa, en el precio de los billetes de avión para este verano.

Clave: el precio del combustible

Javier Gándara, presidente de la patronal de aerolíneas, ha explicado la magnitud del problema: "El 30% de los costes de una compañía aérea es el precio del combustible". Esta dependencia se agrava si se tiene en cuenta que el queroseno de aviación está actualmente al doble de lo que costaba antes de la pandemia, un impacto que, como es lógico, repercute en los costes de las compañías. La incertidumbre sobre cómo evolucionarán los precios del combustible es total.

Aeropuerto Santiago vacío

El 30% de los costes de una compañía aérea es el precio del combustible"

A esta situación se suma el hecho de que, según ha apuntado Pilar García de la Granja, el 40% del queroseno para aviones procede de la zona de conflicto. Aunque de momento el suministro está garantizado, la cuestión fundamental será el precio final de la materia prima. Como ha explicado la experta, la subida del petróleo afecta a toda la cadena de miles de productos, y el mercado aéreo es uno de los más sensibles.

Avión rodando para despegar

Anticiparse para ahorrar

Ante este panorama, la recomendación de los expertos es unánime: si se planea viajar en avión este verano, es mejor comprar los billetes cuanto antes. Así lo ha sentenciado Javier Gándara: "si vas a volar, cuanto antes tengas el billete, mejor". Esta estrategia permite a los consumidores fijar un precio y protegerse de futuras subidas derivadas de la inestabilidad geopolítica y su efecto en los billetes de avión.

Si vas a volar, cuanto antes tengas el billete, mejor"

Esta volatilidad, que Pilar García de la Granja ha calificado como "la nueva normalidad", se ha convertido en un factor demoledor para los bolsillos de los ciudadanos. En un contexto donde los inversores no tienen claras las expectativas de las empresas, la planificación y la anticipación en gastos importantes como las vacaciones de verano se vuelven herramientas clave para intentar mitigar el impacto económico.