Ana, peluquera rural: "Me tratan como familia y en cada pueblo tengo lo imprescindible; en mi maleta llevo cepillos, tintes y tijeras"

En plena sierra de La Rioja, en el Camero Nuevo, no hay mucha gente en los pueblos. Pero claro, no por eso, esa gente deja de tener necesidades.

Y por eso se mueve ella.

Ana Vecino es peluquera. Tiene un salón en Torrecilla de Cameros desde hace 20 años, pero durante la semana va al Rasillo, a Ortigosa y ahora también a Nieva de Cameros.

Servicio de peluquería rural

Este nuevo servicio también es una victoria frente a la despoblación. Durante el invierno, a Ana le cuesta llegar porque hay nieve y mucho hielo, pero esta peluquera sabe que, lo que hace ella, es mucho más que retocar un peinado.

Así que, cada semana, algunos ayuntamientos de la sierra de La Rioja, se convierten en peluquerías. Y ahí está Ana, con su maleta, con sus ganas, con su compromiso.

Verse bien y cuidarse es muy importante, sobre todo para la gente más mayor. Ana Vecino es un aliciente, es aire fresco, es una muestra de que los pequeños logros diarios son los que mantienen el pulso de un montón de pueblos.

MÁS INICIATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ESPAÑA VACIADA

Hay grandes historias que se desarrollan en la España vaciada. Como la que relataba María José Navarro y la que, hace un tiempo, en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', descubrimos. Es un ejemplo de cómo en los pueblos pequeños donde parece que nunca pasa nada, a veces ocurren verdaderos milagros sobre ruedas.

En este caso, se trataba de dos mujeres emprendedoras que encontraron una solución para la España vaciada , demostrando que la vida puede tener sentido a pesar de las dificultades.

Ruth, peluquera de profesión, decidió un día que si el mundo rural no puede ir a la ciudad, ella iría a sus rincones. Para ello, ha cogido una caravana de segunda mano y la ha transformado en un moderno salón de peluquería. Según cuenta, aunque por fuera parece pequeña, "cuando la gente entra es cara de sorpresa, es exactamente igual que una peluquería, no eres consciente de que estás dentro de una caravana".

00:00 Volumen Descargar Poniendo las Calles Carlos Moreno 'El Pulpo' cuenta la historia positiva detrás de la peluquera Ruth y la dentista Raquel

Con su salón de belleza móvil, bautizado como `Hair Truck`, Ruth recorría 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza, muchos de ellos en las cuencas mineras, zonas muy afectadas por el declive económico. Ofrece los mismos servicios que un local convencional: "cortes", "tintes", "moldeadores", e incluso ha ampliado a "depilaciones", "manicuras" y "pedicuras", estas últimas muy demandadas por la gente mayor.