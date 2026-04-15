Ana, jubilada: "Es imposible con estos precios; voy a la compra y gasto 50 euros en la cesta para dos días, no se puede comer saludable"

La economía familiar se enfrenta a un desafío cada vez mayor: la cesta de la compra menguante. Este fenómeno, descrito por la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', refleja cómo los hábitos de consumo se han transformado drásticamente. Según expone, hemos pasado "del carro de la compra, al carrito, luego a la cesta y hoy ya a la bolsa de plástico reutilizable". La razón es el disparo de los precios en los alimentos más básicos, una realidad que confirman los testimonios de los ciudadanos.

Escúchalo en Podcast Los nuevos precios de la cesta de la compra tras Irán | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Un ejemplo claro es el de Ana, una pensionista que ha compartido su experiencia en el programa de Jorge Bustos. "Ayer fui para hacer compra para 2 días y 2 personas. Cogí unos filetes, leche, huevos, naranjas de zumo, unas magdalenas y pescado congelado. Total, me gasté 50 euros", ha relatado. Su conclusión es tajante y refleja la de muchos consumidores: "Es imposible comer saludable con estos precios".

La inflación acumulativa, en cifras

Pilar García de la Granja ha subrayado que la clave está en que la inflación es acumulativa. Esto significa que las subidas actuales se suman a las ya experimentadas en años anteriores. Un caso paradigmático es el de los huevos, que hoy son un 21% más caros que en marzo del año pasado, pero que entonces ya habían subido un 21,5%. En total, "en 2 años, los huevos, para hacer una tortilla de patatas se han encarecido de media un 42%".

Lo mismo ocurre con la carne de vacuno, que ha subido un 13,7% tras haberlo hecho ya un 12% el año anterior, acumulando un aumento del 25,7% en dos años. La periodista ha ilustrado el impacto con un ejemplo gráfico de un plato combinado de dos huevos fritos y un filete de ternera.

Es imposible comer saludable con estos precios" Ana Jubilada pensionista

Esta percepción la comparte Marta, otra oyente del programa. "Nosotros en casa somos 3, y desde hace 4 años aquí el incremento ha sido brutal", ha explicado. Recuerda que antes, "con 150 euros tenía compra semanal" para cinco personas, y "ahora para 3 personas, prácticamente, no compras nada". Su testimonio pone de relieve cómo productos antes asequibles se han encarecido notablemente: "El pollo antes era barato, ahora el pollo es caro, los huevos, que es una cosa básica, pues tres cuartos de lo mismo".

¿Por qué sube todo?

García de la Granja ha confirmado la veracidad de estas afirmaciones, apuntando a que el precio de la carne de pollo ha subido un 11%, un porcentaje similar al de frutas, verduras y legumbres. De hecho, "hasta las lentejas han subido en torno al 21%". Aunque la guerra en Irán ha impactado en el precio de los combustibles durante las últimas cinco semanas, la periodista ha señalado que la inflación subyacente —que no incluye ni alimentos frescos ni energía— también ha subido.

Pixabay Un supermercado

Para explicar las causas de fondo, el programa ha contado con la voz de Lorenzo Amor, quien ha detallado cómo los costes laborales y energéticos afectan a toda la cadena. Según Amor, hay "15.000 autónomos empleadores menos que hace 3 años" y el empleo en pequeñas empresas desciende. Ha aportado un dato clave: el coste total de un trabajador (nómina más Seguridad Social) ha pasado de 2.557 euros a finales de 2018 a 3.694 euros en el primer trimestre de este año.

La conclusión, como ha resumido Pilar García de la Granja, es que si suben los costes, "al final todos los productos se encarecen". Esto genera en el consumidor la frustrante sensación de que "nunca llegas, compras menos por más dinero". La máxima de los economistas es clara: "energía barata o mano de obra barata, pero energía cara y salarios altos más impuestos disparados" dan como resultado la asfixiante situación actual.