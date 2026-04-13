Así afecta la guerra de Irán en los precios de los billetes de avión de cara a las vacaciones de verano: las recomendaciones que debes seguir para volar con "total tranquilidad"

A poco más de dos meses para el inicio de las vacaciones de verano, la preocupación por el conflicto en Oriente Próximo crece entre los viajeros. La gran incógnita es cómo afectará al precio de los billetes de avión, una cuestión que ya está provocando una subida en las tarifas.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, en 'Mediodía COPE' analiza la situación y ofrece algunas recomendaciones para los consumidores que planean volar en los próximos meses.

El principal factor detrás de esta incertidumbre es el coste del combustible. Según Gándara, el queroseno representa aproximadamente el 30% de los costes de una aerolínea, y su precio actual "está al doble de lo que estaba antes de la pandemia".

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Este encarecimiento, provocado por la inestabilidad en la región de donde procede el 40% del queroseno, impacta directamente en el precio final de los billetes, tanto en rutas nacionales como internacionales.

Las coberturas para mitigar la subida

Para hacer frente a esta volatilidad, Gándara ha explicado que las grandes compañías aéreas utilizan contratos de cobertura. "Las grandes compañías europeas, por ejemplo, tu consumo de queroseno para los próximos 6 meses, más o menos un 70 o casi el 80%, está ya acordado a un precio preconflicto", ha señalado.

Esto permite mitigar el impacto de las subidas a corto y medio plazo, protegiendo así parte del precio para la temporada de verano.

Si el conflicto y los altos precios se mantienen más allá del verano, las coberturas dejarán de ser tan eficientes" Javier Gándara Presidente de ALA (Asociación de Líneas Aéreas)

Sin embargo, el presidente de ALA ha advertido de que esta es una solución temporal. "De cara a este verano, eso ayuda a mitigarlo, pero eso sí, si el conflicto y esa volatilidad y esos altos precios se mantienen más allá del verano, entonces sí que incluso esas coberturas ya dejarán de funcionar o de ser tan eficientes", ha matizado Gándara, subrayando la incertidumbre a largo plazo.

¿Hay riesgo de desabastecimiento en España?

En cuanto a un posible desabastecimiento de combustible, Javier Gándara ha asegurado que España se encuentra en una "situación relativa mejor" que otros países de su entorno. Esto se debe a que solo el 11% del crudo que importa proviene de Oriente Medio y, sobre todo, a que "más del 80% del queroseno de aviación que se consume en España se refina aquí, en las refinerías españolas". Esta capacidad de refino local convierte al país en "más resiliente".

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

A pesar de esta ventaja, Gándara ha recordado que no somos inmunes a los problemas que puedan sufrir otros países. La situación se sigue "hora a hora", especialmente ante la amenaza de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz, una acción que "ciertamente no va a ayudar". Aunque considera que el problema no es a corto plazo gracias a las reservas estratégicas, la evolución a medio plazo, ya sea en mayo o junio, es "muy incierta".

La recomendación: comprar los billetes cuanto antes

Ante este panorama, la recomendación de Javier Gándara para los viajeros es clara: "reservar lo antes posible". El presidente de ALA ha recordado que el precio de los billetes se rige por la ley de la oferta y la demanda y que, por norma general, "con cuanta más antelación se compre, es más barato volar". Por ello, aconseja a quienes aún no han comprado sus vuelos de verano que lo hagan pronto para "poder tener los mejores precios y poder ir a sus destinos y volver desde ellos con total tranquilidad".

Con cuanta más antelación se compre, es más barato volar" Javier Gándara Presidente de ALA (Asociación de Líneas Aéreas)

Además del impacto en los precios, el conflicto podría generar un desvío de tráfico turístico desde las zonas periféricas al conflicto hacia destinos percibidos como seguros, como es el caso de España. Gándara ha recordado que es "algo que ya pasó en el 2016", un fenómeno coyuntural que, aunque beneficioso para el turismo nacional, se produce por un motivo que "nadie queremos que sea por eso".

las navieras, también afectadas

La amenaza sobre el estrecho de Ormuz no solo afecta al transporte aéreo. En el programa 'Herrera en COPE', el presidente de la Asociación Nacional de Navieros Españoles, Vicente Boluda, también ha advertido de las consecuencias.

Según Boluda, el cierre de esta ruta "afecta muchísimo al combustible y a los precios del combustible, fundamentalmente al gas, pero también al crudo", lo que hace que "la economía mundial se tambalee".

Boluda ha añadido que el encarecimiento del petróleo repercute también en la producción de fertilizantes, un elemento "imprescindible para que la agricultura tenga la capacidad de alimentar a la población mundial". Una consecuencia más de un conflicto cuya evolución mantiene en vilo a los mercados y a los viajeros de todo el mundo.