Manolo Lama nombra al héroe inesperado que decidió la eliminatoria de Champions para el Atlético de Madrid frente al Barcelona: "Es quien, para mí, ha ganado la eliminatoria"

El periodista Manolo Lama ha ofrecido su particular visión sobre el desenlace de la reciente eliminatoria europea disputada entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el programa El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño. Durante su intervención, Lama ha corregido el análisis previo para destacar a un protagonista que, en su opinión, fue injustamente olvidado.

Frente a la "retahíla de nombres" que se habían mencionado, Lama ha sido tajante al afirmar que se estaba pasando por alto a la figura decisiva. "Se te ha olvidado, el que para mí ha ganado la eliminatoria, que es Juan Musso", ha espetado el comentarista para señalar al guardameta.

Un acierto de Simeone

Lama ha argumentado su elección basándose en la actuación del portero en momentos cruciales del encuentro. Según el periodista, el acierto de Simeone al apostar por Musso fue total, ya que "todo el mundo daba por hecho que iba a jugar Oblak". Para Lama, el guardameta fue determinante al realizar "3 paradas de eliminatoria" durante la primera parte del partido.

Aunque ha reconocido que el partido "se equilibra más" en la segunda mitad en cuanto a número de ocasiones, Manolo Lama ha insistido en su veredicto final. Ha concluido su análisis reafirmando la importancia capital del portero en el resultado global de la eliminatoria: "Para mí, el nombre del partido es Musso".