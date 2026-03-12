"Cuando sube el petróleo la gasolina se dispara pero al revés no, y es porque no son lo mismo; el precio final incluye refino, transporte y almacenamiento"

El precio de los carburantes es una preocupación constante para los conductores, que observan un fenómeno que el analista económico Marc Vidal ha bautizado como el efecto cohete y pluma. En su sección 'Salida de emergencia' en el programa 'Herrera en COPE', Vidal ha respondido a la pregunta de Carlos Herrera sobre por qué, cuando el petróleo sube, la gasolina reacciona de inmediato, pero tarda en bajar cuando el crudo se abarata. Este comportamiento se produce en un contexto de volatilidad y precios elevados, con el litro de gasolina sin plomo de 95 a 1,67 euros y el gasóleo A a 1,79 euros.

Para entender esta dinámica, Marc Vidal aclara que el primer mito a desmontar es creer que la gasolina y el petróleo son lo mismo. El precio final en el surtidor incluye otros costes como el refino, el transporte, el almacenamiento, los impuestos y los márgenes comerciales, que no fluctúan a la misma velocidad que la materia prima.

Las claves del 'efecto pluma'

El primer factor que explica este desfase es el de los inventarios. Según Vidal, las gasolineras no venden el petróleo del día, sino "combustible refinado comprado días o semanas antes a un precio mayorista concreto". Cuando el crudo baja, los depósitos todavía contienen combustible adquirido a precios más altos, por lo que el ajuste en el precio final es más lento hasta que se vende ese inventario.

A esto se suma la llamada asimetría de transmisión de precios, un fenómeno por el cual los precios reaccionan más rápido a las subidas de costes que a las bajadas. La incertidumbre sobre si la caída del crudo será temporal o persistente lleva a las empresas a ser cautas. "Por eso las empresas suelen esperar confirmación, sobre todo, de bajar los precios, no tanto subirlos", ha señalado el analista.

Finalmente, Vidal apunta a la competencia imperfecta en los mercados locales. Muchos consumidores repostan por conveniencia sin comparar precios, lo que "reduce, básicamente, la presión competitiva y retrasa las bajadas", ha concluido.

Sectores en jaque por la escalada de precios

La subida de precios impacta de lleno en sectores clave como la agricultura, que denuncia un incremento del 40% en el gasoil agrícola. Tal y como ha recogido el periodista Dani Trigo en 'Herrera en COPE', la situación es insostenible para muchos, como Eduardo, un agricultor de Sevilla que ha pasado de pagar el gasóleo a 0,90 euros a 1,40. En el sector se sospecha que la causa va más allá del coste del crudo: "hay factores que indican, y ya tenemos experiencias desgraciadas, que muchas veces estas aceleraciones obedecen más a movimientos especulativos".

Los transportistas también sufren una situación crítica. Antonio, dueño de una gasolinera en Huelva, ha detallado el impacto directo en la rentabilidad de cada viaje. "El gasoil ha subido 50 céntimos, son 225 euros más el transporte que tiene que cobrárselo al que le lleve las fresas, y no el hombre no le sale las cuentas", ha explicado. Ante esta tesitura, patronales como Fenadismer insisten a los transportistas en su "obligación legal de repercutir la subida del precio del gasóleo".

Previsiones y medidas sobre la mesa

Las previsiones a corto plazo no son optimistas. Javier de Antonio, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha advertido en COPE que la escalada no se detendrá. "De aquí al miércoles la gasolina y el diésel habrán subido otros 9 céntimos", ha sentenciado.

En medio de esta crisis, el experto en motor Alfonso García también ha analizado el ‘efecto pluma’, aportando trucos para ahorrar hasta un 20% de combustible. Mientras tanto, los sectores afectados ya piden al Gobierno que bonifique los combustibles profesionales de forma urgente. La única noticia tranquilizadora es que España cuenta con reservas estratégicas de combustible para 93 días, siendo más de la mitad de gasóleo y diésel.