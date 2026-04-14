La inflación sube al 3,4% en marzo presionada por la guerra en Irán y el encarecimiento de los carburantes

A pesar de esta notable rebaja inicial, el sector de las estaciones de servicio asegura que el descenso no ha terminado.

El INE confirma este martes que la inflación interanual en marzo de 2026 se sitúa en el 3,4%, una décima por encima de lo adelantado por el INE hace un par de semanas. Este dato se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Medio.

La inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados— se sitúa en el 2,9%, dos décimas por encima del avance de Estadística, de nuevo en el cálculo interanual (respecto al mismo mes de hace un año).

La inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera 5 décimas al 2,7% frente al dato de febrero por las frutas frescas y los huevos. Este dato establece un mínimo desde hace un semestre.

El plan de respuesta del Gobierno, aprobado en el Congreso a finales del mes pasado, está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo. Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza.

Las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los proximos meses.

Además, la electricidad está actuando como amortiguador del shock energético. La apuesta de España por las renovables —que fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— es un escudo frente al impacto de la guerra