El FMI rebaja su previsión de crecimiento mundial y eleva la tasa de inflación por la guerra en Irán

El conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta del país persa ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar a la baja su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2026, mientras que la tasa de inflación será sustancialmente más alta de lo estimado previamente, según el informe 'Perspectiva Económica Mundial', que abre la puerta al riesgo de recesión global en un escenario en el que la guerra causara un impacto más severo y persistente.

La previsión central del organismo, bajo el supuesto de que la guerra tendrá una duración y alcance limitados, de modo que las perturbaciones se disiparán a mediados año, anticipa un crecimiento mundial del 3,1% para 2026 y del 3,2% para 2027, lo que implica una rebaja de dos décimas para este ejercicio en comparación con el pronóstico de enero, mientras que mantiene el del próximo, algo que el FMI describe como una recuperación "frágil" y con una "fuerte dispersión" entre economías avanzadas y emergentes, aunque subraya que los riesgos se inclinan "a la baja".

Asimismo, en el caso de la inflación, el nuevo pronóstico del FMI anticipa una subida del 4,4% en 2026 y del 3,7% en 2027, lo que supone revisiones al alza para ambos años.