Miguel Tellado, secretario general del PP: "¿Mazón candidato a la Generalitat? Cuando tomemos la decisión, lo haremos con respeto a los valencianos"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha valorado la actualidad política en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, con Ángel Expósito, centrando su crítica en la figura del presidente del Gobierno. Sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo', Tellado ha afirmado que Sánchez ha demostrado una vez más que no está a la altura del cargo que ocupa y que se ha reído de todos. "En 5 horas, Sánchez no ha contestado a nada", ha lamentado el dirigente popular, describiéndolo como "un presidente en huida, en escapada permanente".

Para el PP, el presidente sale "más acorralado" de la comisión, ya que, según Tellado, ha optado por la amnesia con constantes "no me consta, no lo recuerdo, no lo sé". El secretario general ha asegurado que Sánchez no ha sido capaz de negar que conociera las actividades de Ábalos ni ha aclarado otras polémicas que afectan a su entorno. "Hoy sale un partido popular más concienciado de la necesidad de echar a Sánchez cuanto antes", ha sentenciado, argumentando que España merece un presidente que esté a la altura de su responsabilidad.

Elecciones para "limpiar la política"

Tellado considera que la legislatura actual "nunca debió haber existido" y que existe una "mayoría social de cambio en España". A pesar de que ha insistido en que no faltan motivos para censurar a este gobierno, lo que faltan son votos, ha subrayado la necesidad de comicios. "No sé si en España debe haber una moción de censura, lo que sí debe haber son elecciones, elecciones cuanto antes para limpiar la política española", aunque ha reconocido que Sánchez se resiste a convocarlas.

Sánchez es un elemento tóxico en la política española, lo ha manchado todo" Miguel Tellado Secretario general del PP

En este sentido, ha calificado al presidente como "un elemento tóxico en la política española, lo ha manchado todo", y ha afirmado que su partido trabaja para "reconstruir todo lo que el sanchismo ha dañado". Tellado ha acusado a Sánchez de atender únicamente a "la agenda judicial de su partido, de su gobierno, de su familia" y de haber desertado de la defensa del interés general.

La relación con Junts

Preguntado por la relación del PP con Junts, Tellado ha sido tajante al marcar distancias con la estrategia de Sánchez. "Si en la cabeza de Alberto Núñez Feijóo no estuviese la ley y la constitución por encima de todo, pues Feijóo habría sido presidente", ha recordado. Ha asegurado que el PP no aceptó "el chantaje que sí aceptó Pedro Sánchez" y que, por tanto, fuera de la ley y fuera de la constitución, nada de nada.

El futuro de Mazón en Valencia

El momento central de la entrevista ha llegado al ser preguntado directamente si Carlos Mazón será el candidato del PP a la reelección en la Generalitat Valenciana. Tellado ha evitado una confirmación directa, señalando que "no ha llegado el momento de tomar esa decisión". Sin embargo, ha aprovechado para defender la gestión del presidente valenciano tras la dana, asegurando que "lo que no ha hecho Carlos Mazón es salir corriendo como han hecho otros".

Cuando llegue, lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos" Miguel Tellado Secretario general del PP

El secretario general del PP ha puesto en valor el trabajo de la Generalitat, comparando la ejecución de sus ayudas, que "ronda un 60 por 100", frente a las del Gobierno de España, "que no llegan al 20 por 100". En medio de la investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe, Tellado ha insistido en que "el mayor homenaje que hoy se puede prestar a las víctimas es trabajar, trabajar y trabajar". Finalmente, sobre la candidatura de Mazón, ha concluido: "Cuando llegue, lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos".