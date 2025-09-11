La jueza de la dana invita a Mazón a declarar y admite como prueba la carta de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él

Nuria Ruiz Tobarra, jueza que instruye la causa penal por la gestión de la Dana, ha vuelto a invitar al president de la Generalitat, Carlos Mazón, a que declare como investigado y ha acordado unir al procedimiento la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, pero no la citará a declarar como testigo, como pedía la acusación que ejerce Podemos.

Esta acusación popular había pedido a la jueza que citara como testigo a Vilaplana, que comió con el president de la Generalitat Valenciana el día de las riadas, el pasado 29 de octubre, así como que incorporara a la causa la citada carta, hecha pública el pasado viernes.

La acusación realizó esta petición tras la publicación por parte de la periodista de una carta abierta en la que "hace expresa referencia a las llamadas recibidas ese día por el señor Mazón", ya que Vilaplana asegura que "en un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas" que interrumpieron su conversación "de manera continuada".

SUSANA CAMARERO CITADA COMO TESTIGO

La número dos de Carlos Mazón, Susana Camarero, también será citada como testigo en la causa de la catastrófica Dana que se cobró la vida de 229 valencianos y dejó miles de daños personales y materiales.

Información en elaboración

