"No puedes ganar dinero con una inversión de un día para otro y esto lo sabe muy bien Amancio Ortega. Una de las máximas que aplica es no mover con mucha prisa el dinero"

Amancio Ortega, fundador de Inditex y una de las mayores fortunas del mundo, basa su estrategia de inversión en un principio fundamental: la paciencia y la visión a largo plazo. Según ha explicado el periodista experto en economía José María Camarero en 'La Tarde' de COPE, una de las máximas del empresario es que "casi nunca vende". Esta filosofía de "no mover demasiado de un día para otro con mucha prisa todo el dinero" es clave en la construcción de su patrimonio.

Esta paciencia es, según Camarero, lo que le ha permitido consolidarse en el 'top 10' de la lista Forbes. "Las inversiones son a largo plazo, no son para ganar de un día para otro", ha señalado el experto, destacando que Ortega evita las decisiones precipitadas que a menudo afectan a los pequeños inversores cuando el mercado fluctúa.

Las inversiones son a largo plazo, no son para ganar de un día para otro" José María Camarero Periodista experto en economía

Su fortuna, estimada por Forbes en más de 145.000 millones de dólares, lo sitúa junto a nombres como Elon Musk o Jeff Bezos, aunque buena parte de ese patrimonio es volátil al depender de su participación en Inditex.

Un imperio inmobiliario de 25.000 millones

Más allá del éxito de Inditex, Amancio Ortega ha construido un segundo imperio de ladrillo. A través de su firma de inversión, Pontegadea, posee una cartera inmobiliaria valorada en unos 25.000 millones de euros, lo que le convierte en el mayor propietario inmobiliario del mundo. Esta cartera incluye más de 200 propiedades repartidas en 13 países.

La distribución de sus activos responde a una clara estrategia de diversificación para "no poner todos los huevos en la misma cesta". Según los datos aportados por Camarero, sus inversiones se reparten principalmente entre Estados Unidos (35%), Reino Unido (30%) y España (25%).

Con esta táctica, Ortega busca "operaciones en lugares premium", liquidez, evitar la volatilidad y, sobre todo, "tranquilidad y seguridad jurídica", un factor clave para inversiones de tan alta envergadura.

Entre sus joyas inmobiliarias se encuentran edificios tan icónicos como la Torre Picasso y la Torre Cepsa en Madrid, la sede de Amazon en Seattle (Troy Block), o el emblemático edificio de hierro fundido en el SoHo de Nueva York. Curiosamente, ninguna de sus cinco propiedades más valiosas se encuentra en España.

Más allá del ladrillo: renovables y 'telecos'

La diversificación de Pontegadea no se detiene en el sector inmobiliario. La firma también ha entrado en negocios como las energías renovables, las telecomunicaciones e incluso los aparcamientos. El objetivo es repartir las inversiones y encontrar nuevas oportunidades de negocio más allá del comercio textil, que sigue siendo el eje central de su patrimonio.

Es el reflejo de otros muchos grandes inversores" José María Camarero Periodista experto en economía

Para José María Camarero, el empresario gallego es un referente a nivel mundial. "Es el reflejo de otros muchos grandes inversores, y esto es relevante para ser español", ha afirmado, subrayando que Ortega es un ejemplo en un campo donde "los anglosajones nos llevan mucha carrera por delante".