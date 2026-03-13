Pedro Fernández Alén, presidente de CNC: "La guerra en Oriente Medio afecta a la vivienda de manera importante si no se revisan los precios, sobre todo, a las pymes"

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha advertido este martes en 'La Linterna' con Ángel Expósito de las serias repercusiones que la guerra en Oriente Medio puede tener para el sector de la construcción en España. Según ha explicado, el conflicto puede afectar "de una manera importante" tanto a las grandes infraestructuras como a la edificación de vivienda, provocando retrasos y un incremento de costes que, si no se gestionan adecuadamente, ponen en jaque la viabilidad de miles de pymes y sus empleos. El conflicto actual golpea la economía, con la gasolina disparada y las hipotecas amenazadas.

El no revisar los precios puede poner en peligro la viabilidad de empresas"

La incertidumbre, un enemigo del sector

Fernández Alén ha señalado que el principal problema radica en la incertidumbre. El periodo de maduración y ejecución de una obra de vivienda se extiende de los 24 a los 36 meses, un plazo demasiado largo para que un pequeño empresario pueda prever los costes de materiales como el aluminio o el vidrio. "No se le puede pedir a un pequeño empresario que sepa cuánto le va a costar el vidrio o el aluminio que va a poner dentro de 36 meses", ha afirmado. Esta situación, agravada por las fluctuaciones de precios derivadas de la COVID-19, la guerra de Ucrania y ahora el conflicto en Oriente Medio, genera unos "vaivenes en la ejecución de las obras que no son deseables".

EFE La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

El presidente de la CNC ha subrayado la diferencia entre la obra pública y la privada, aunque ha matizado que "al final el sistema de reequilibrio del contrato es el mismo". En la obra pública, con plazos de ejecución que pueden superar los 36 meses para proyectos de más de 15 millones de euros, es imposible prever el coste final de materiales como el asfalto. Esta misma lógica, ha indicado, se traslada a la obra privada, donde promotor y constructor suelen pactar revisiones de precios para garantizar la viabilidad del proyecto.

Pedimos volver a un sistema de revisión de precios, es de sentido común"

La clave: una revisión de precios

Ante esta coyuntura, la patronal de la construcción reclama una medida que consideran de "sentido común": recuperar un sistema de revisión de precios estable en la contratación pública. Fernández Alén ha recordado que un mecanismo similar estuvo vigente en el ordenamiento jurídico español desde 1965 hasta 2015 y funcionó de manera eficaz. "Cuando los precios subían [...], se tenía que pagar un poquito más, porque era de justicia, pero también cuando ese precio bajaba, a la empresa se le pagaba menos", ha detallado, explicando que el sistema se basa en encuestas del INE aprobadas por el propio Ministerio de Hacienda. La importación de productos críticos también es un factor en esta ecuación.

Europa Press La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La vivienda, una necesidad acuciante

Esta petición cobra especial relevancia en un momento marcado por la necesidad de vivienda en España. La estabilidad en los contratos públicos y privados, según la CNC, es fundamental para que las empresas puedan acometer proyectos con seguridad jurídica y certidumbre, contribuyendo así a paliar uno de los grandes problemas del país. La existencia de una bolsa municipal de alquiler en algunas zonas demuestra la gran cantidad de gente que busca casa, lo que hace imperativo facilitar la construcción.