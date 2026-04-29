Dani Jiménez pide disculpas tres días después de su puñetazo a Andrada y tras conocer la sanción mínima de cuatro partidos

El portero de la SD Huesca, Dani Jiménez, ha pedido disculpas públicamente tres días después del puñetazo que le propinó al guardameta del Real Zaragoza, Esteban Andrada, durante la tangana del derbi aragonés. Lo ha hecho a través de un vídeo en sus redes sociales, justo después de conocer que el Comité de Competición le ha impuesto una sanción de cuatro partidos.

En su mensaje, el futbolista se muestra muy arrepentido y avergonzado por su comportamiento. "Lo siento, me equivoqué, me avergüenzo de ello y no hay ningún tipo de justificación a lo que hice. El malestar de lo vivido, lo reflejé de la peor manera posible", ha afirmado Jiménez, quien asegura que no se reconoce en esas imágenes: "No me reconozco porque no soy así, pero lo he hecho y cometí un gran error".

Las disculpas se han extendido no solo a su entorno más cercano, sino también a los rivales y al mundo del fútbol en general. "Pedir disculpas a mi equipo, a mi club, a mis compañeros, a mi afición y, por supuesto, al Real Zaragoza, a Andrada y a su afición, y al resto del fútbol por las imágenes vividas", ha expresado el portero.

Un 'impulso irracional'

Jiménez ha calificado su acción como un "impulso irracional" del que estará "eternamente arrepentido", reconociendo la responsabilidad que tienen los futbolistas como figuras públicas. "Tenemos que ser ejemplo, y esta vez, únicamente esta vez, no lo fui", ha lamentado.

Finalmente, ha concluido su mensaje con una petición de perdón, consciente de la dificultad que entraña. "Ojalá, ojalá pueda obtener el perdón de muchos de vosotros. Sé que será difícil, pero ojalá. De corazón, lo siento", ha sentenciado.

Contexto de la agresión

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el derbi aragonés entre la SD Huesca y el Real Zaragoza. La tangana se originó después de que Esteban Andrada propinara un puñetazo a Pulido, capitán del Huesca, tras haber sido expulsado segundos antes por doble amarilla por empujar precisamente a Pulido. En la trifulca posterior, Dani Jiménez agredió a su vez a Andrada.

Como resultado, el Comité de Competición ha impuesto sanciones a ambos porteros. Andrada ha recibido un castigo ejemplar de 13 partidos, que le impedirá jugar lo que resta de temporada y las ocho primeras jornadas de la siguiente. Por su parte, Dani Jiménez ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión.