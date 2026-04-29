"La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP supone una gran victoria para Donald Trump, les acusa de estafar al inflar los precios del petróleo"

Un movimiento de gran calado sacude el panorama petrolero mundial. Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo, poniendo fin a 59 años de membresía. Esta decisión, analizada en 'La Linterna' por el periodista económico Iván Alonso, supone un duro golpe para el cártel y su líder de facto, Arabia Saudí, en un momento de máxima tensión por la crisis energética derivada de la guerra con Irán.

El motivo oficial de esta abrupta salida es un reajuste estratégico a raíz del conflicto bélico con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Según ha explicado el Ministerio de Energía del país, salir de la OPEP les permitirá "satisfacer la demanda cambiante" y aumentar gradualmente su producción. "Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de los EAU y su perfil energético en evolución", justifica el comunicado oficial.

Una victoria para Donald Trump

En el plano internacional, la decisión emiratí representa una gran victoria para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su mandato, Trump acusó reiteradamente a la organización de "estafar al resto del mundo al inflar los precios del petróleo". La OPEP, que funciona como un cártel para ajustar la oferta y el precio del crudo, ha sido un objetivo constante de sus críticas, por lo que la salida de un miembro tan relevante debilita la capacidad de influencia del grupo.

La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP supone una gran victoria para el presidente de EEUU, Donald Trump"

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

EAU es el tercer mayor productor de la OPEP, con una extracción diaria de unos 3,6 millones de barriles y planes de alcanzar los cinco millones para 2027. Su deseo de aumentar la capacidad de producción ha chocado en los últimos años con Arabia Saudí, su gran rival regional, con quien compite por la influencia en Oriente Medio. Estas tensiones se han agravado por el conflicto en Yemen, donde ambos países respaldan a facciones opuestas.

Tensiones regionales y futuro del cártel

La ruptura se produce también después de que EAU, un aliado clave de Washington, criticara a otros estados árabes por su tibia respuesta ante los ataques iraníes durante la guerra, que han afectado a la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz. "Parece que se está gestando algo importante en Oriente Medio", constata Javier Blas, analista energético de Bloomberg, quien señala que "EAU ha mostrado su descontento con varios vecinos y con su pertenencia a diversas organizaciones".

David Oxley, analista de Capital Economics, interpreta que el anuncio "no tendrá repercusiones inmediatas en el mercado", pero sí sugiere que la oferta mundial será mayor a largo plazo. Según el experto, en EAU "están ansiosos por extraer más petróleo y, en última instancia, consideran que estar fuera de las obligaciones de la OPEP+ les dará más flexibilidad".

Las implicaciones serán aún mayores si esto desencadena una desintegración del grupo y Arabia Saudí y Rusia deciden aumentar aún más su producción"

EFE Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz"

Por su parte, Jorge Leon, de Rystad Energy, advierte que "la implicación a largo plazo es una OPEP estructuralmente más débil”. En su opinión, "fuera del grupo, los EAU tendrían tanto el incentivo como la capacidad para aumentar la producción, lo que plantea cuestiones más amplias sobre la sostenibilidad del papel de Arabia Saudí como estabilizador central del mercado".