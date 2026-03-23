Esteban Miras, historiador: "El 90 por ciento de la documentación que existe sobre Colón y su descubrimiento de América se encuentra en el Archivo General de Indias"

En el programa 'La Linterna', con Expósito, se ha puesto de manifiesto la importancia del Archivo General de Indias en Sevilla, un lugar que custodia buena parte de la memoria del mundo. Este espacio, declarado Patrimonio de la Humanidad, ha inaugurado la exposición 'El arte de preservar la memoria', que estará abierta hasta el próximo 15 de junio y que permite al visitante adentrarse en siglos de historia compartida.

Un tesoro documental de valor incalculable

Desde su creación en el siglo XVIII, el archivo ha conservado más de 43.000 legajos y millones de páginas relacionadas con la administración de los territorios españoles en ultramar. Como ha explicado el historiador y miembro de la Academia Dominicana de la Historia, Esteban Miras, allí "está concentrada toda la documentación de la administración del imperio de las Indias, no solamente de lo que es actualmente el continente americano, sino también de las Islas Filipinas".

En estos fondos aparecen figuras como Cristóbal Colón o Fernando de Magallanes, narrando viajes y descubrimientos que cambiaron el rumbo de la historia. De hecho, según Miras, el archivo es fundamental para entender la figura del descubridor. "El 90 por ciento de la documentación que existe sobre Colón y su descubrimiento se encuentra en el archivo de Indias", ha afirmado el historiador, quien matiza que una pequeña parte está en el archivo ducal de Alba y en el de Simancas, "pero, fundamentalmente, lo esencial está todo en el Archivo General de Indias".

El 90 por ciento de la documentación que existe sobre Colón y su descubrimiento se encuentra en el archivo de Indias"

Europa Press Exposición 'El arte de preservar la memoria: el Archivo General de Indias

El epicentro de la investigación sobre América

El valor de este archivo es tal que se ha convertido en una referencia indispensable para los investigadores. "Para hacerte un experto, aquí tenemos expertos en España en historia de Paraguay, en historia de Uruguay, en historia de Argentina, en historia de México...", ha señalado Miras, destacando que "el trabajo fundamental lo han hecho sobre el Archivo General de Indias". El análisis de la historia de la conquista de América se nutre directamente de estas fuentes.

La riqueza documental va más allá de la administración, incluyendo piezas relacionadas con figuras como Miguel de Cervantes o un retrato de Carlos Cuarto elaborado por Francisco de Goya. Este legado permite reconstruir siglos de historia, evitando relatos simplistas sobre una época compleja. Hay historiadores que afirman que no corresponde a España sentir vergüenza por la conquista, sino entenderla en su contexto.

Europa Press Exposición 'El arte de preservar la memoria: el Archivo General de Indias

Una exposición para recorrer la memoria

La muestra 'El arte de preservar la memoria' no solo exhibe sus fondos más valiosos, sino que también pone el foco en la evolución del propio archivo como centro de conservación. La exposición incorpora imágenes inéditas y materiales que reflejan cómo ha cambiado este espacio a lo largo del tiempo, un trabajo silencioso de conservación y catalogación que mantiene vivo el legado.

La visita a esta exposición en Sevilla es una oportunidad para descubrir que "detrás de cada documento hay una historia que sigue hablándonos hoy, nada más y nada menos que de la hispanidad". Un relato que se aleja de posturas como la leyenda negra, desmontada por numerosos historiadores, y que se apoya en la abrumadora cantidad de fuentes primarias que custodia el archivo.