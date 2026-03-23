"Cucarachas ciborg" y "robots asesinos": armas del futuro al servicio de la IA en la actual guerra moderna

La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar se ha convertido en un tema central del debate geopolítico actual. En una entrevista en el programa 'La Tarde' de COPE, conducido por Pilar García Muñiz, el experto internacional en IA, Lasse Rouhiainen, ha desgranado las claves de una revolución tecnológica que ya está presente en los campos de batalla. Rouhiainen subraya que, aunque la idea de robots soldados pertenece aún a la ciencia ficción, la IA ya juega un papel crucial en la guerra moderna a través de sistemas de vigilancia, análisis de datos y armamento semiautónomo. El experto ha señalado que "la IA ya se está utilizando en la guerra, por ejemplo, en los drones que pueden ser más autónomos".

Drones, enjambres y ciborgs

Rouhiainen ha explicado que el concepto de "enjambre de drones" es una de las aplicaciones más investigadas. Se trata de una red de drones interconectados que pueden comunicarse entre sí para ejecutar misiones complejas de forma coordinada, como ataques o labores de vigilancia masiva. Además, ha mencionado los avances en "cucarachas ciborg", insectos reales equipados con pequeños dispositivos electrónicos para ser controlados a distancia y utilizados en misiones de espionaje o rescate en zonas de difícil acceso. Estas tecnologías, aunque en desarrollo, plantean un futuro donde la autonomía de las máquinas en el campo de batalla será cada vez mayor.

La IA no se limita a las armas. Su uso es fundamental para analizar "cantidades masivas de datos" y detectar patrones que serían imposibles de identificar para un ser humano, optimizando la logística militar y la inteligencia estratégica.

El dilema de los robots asesinos

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista ha sido el debate sobre las armas autónomas letales, comúnmente conocidas como "robots asesinos", capaces de tomar decisiones a vida o muerte sin intervención humana. Rouhiainen ha expresado su preocupación al respecto, afirmando que "es una línea roja que no deberíamos cruzar". Según el experto, otorgar esa capacidad a las máquinas supone un riesgo existencial para la humanidad. Ha destacado la necesidad urgente de una regulación internacional que prohíba explícitamente el desarrollo y despliegue de este tipo de armamento, una carrera en la que, según él, "China y Estados Unidos están invirtiendo miles de millones".

Los robots asesinos capaces de tomar decisiones a vida o muerte sin intervención humana son una línea roja que no deberíamos cruzar" Lasse Rouhiainen Experto internacional en Inteligencia Artificial

La propaganda y la desinformación

Finalmente, Rouhiainen ha alertado sobre otra faceta de la guerra híbrida: el uso de la IA para crear y difundir propaganda. "La IA puede crear noticias falsas, vídeos falsos, y esto puede ser un problema muy grande", ha advertido. Esta capacidad para generar desinformación a gran escala y de manera automatizada representa una amenaza directa para la cohesión social y la estabilidad de las democracias, convirtiéndose en un arma más en los conflictos contemporáneos.