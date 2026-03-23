"En esta España desquiciante, una de las más injustas páginas la está escribiendo el PSOE con las víctimas de ETA"

La periodista Mayte Alcaraz ha ofrecido un duro apunte en su sección 'Femenino Singular', dentro del programa La Linterna de COPE, donde ha señalado directamente la política del Partido Socialista con respecto a las víctimas de ETA. Para Alcaraz, esta gestión se ha convertido en una de las páginas "más injustas" de la España actual, una situación que ha calificado como "desquiciante".

Alcaraz ha criticado que la situación actual responde a un presunto "pacto Sánchez-Otegi de presos por votos", que habría resultado en la apertura de "las puertas de las cárceles a peligrosos asesinos". Esta política, según la periodista, ha postergado a las víctimas frente a sus criminales y ha culminado en decisiones como la concesión de la semilibertad a la "despreciable Amboto".

El matarife que quiso acabar con la vida del jefe del estado va dando lecciones a sus compañeros sobre cómo reinsertarse a su salida"

EFE Vista de la cárcel de Martutene de San Sebastián, tras la concesión de un régimen de semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el mismo que se otorgó en su día

A la excarcelación de etarras se suma una nueva polémica: el Gobierno Vasco, con una consejera socialista de Justicia, ha permitido que un grupo proetarra visite las cárceles para ayudar a los presos en su integración social. Alcaraz ha denunciado que entre los miembros de estos grupos se encuentra "el etarra que quiso matar al rey Juan Carlos en 1995", lo que dibuja una situación paradójica: "El matarife que quiso acabar con la vida del jefe del estado va dando lecciones a sus compañeros sobre cómo reinsertarse a su salida de chirona. Y aquel que estuvo a punto de morir en sus manos vive desterrado".

La semilibertad de 'Anboto'

El caso más reciente que ha avivado la controversia es la concesión de un régimen de semilibertad por parte del Gobierno Vasco a Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', una de las terroristas más sanguinarias de la banda. Esta medida le permitirá salir de prisión de lunes a viernes, regresando únicamente para pernoctar. La decisión ha generado una fuerte reacción, como la de Consuelo Ordóñez, cuya familia ha sido golpeada duramente por ETA.

Según ha informado EFE, 'Anboto' disfrutará de este régimen a partir de este lunes 23 de marzo, aunque la fecha exacta no ha sido concretada. Para ello, deberá presentar un plan individualizado que acredite una actividad laboral o de voluntariado. Sin embargo, el procedimiento no está cerrado, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe emitir un informe, aunque no es vinculante, y la decisión final recae en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

EFE/Chema Moya La dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, se enfrenta a su tercer juicio en la Audiencia Nacional tras su entrega por Francia

La medida aplicada a Iparraguirre sigue el precedente de otros etarras, como el del exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', quien salió de la prisión de Martutene en febrero en un régimen similar. Con esta política, de los 760 etarras que había condenados cuando Sánchez llegó al Gobierno, apenas 58 cumplen condena las 24 horas del día.

Un historial de sangre y extorsión

Conocida como 'Anboto', Iparraguirre fue una de las principales dirigentes de ETA y responsable de su aparato de extorsión hasta su detención en Francia en 2004. A la etarra, que participó en el anuncio de disolución de la banda en 2018, se le atribuyen quince asesinatos y haber ordenado atentar contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim.

Entregada a España en 2019, ha acumulado condenas en la Audiencia Nacional que suman 647 años de prisión. Entre sus crímenes se incluyen los 122 años por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en 1995, 425 años por un atentado frustrado en Vitoria en 1985, 39 años por el asesinato del cartero Estanislao Galíndez y 15 años por ordenar el atentado contra el rey en 1997.

'Impunidad y amnistía encubierta'

Las reacciones no se han hecho esperar. El PP Vasco ha denunciado a través de la red social X que "PSOE y PNV han dejado que los terroristas que maltrataron a nuestra sociedad sean quienes decidan cómo va a ser su propio proceso penitenciario". El partido ha calificado la situación de "impunidad y amnistía encubierta", reflejando el profundo malestar que estas decisiones generan en una parte de la sociedad y la política.