"En esa puerta oscura y letal del fin de la ELA se abre un resquicio, una posibilidad, una simiente de esperanza, seguro que va a crecer"

Como cada noche, el maestro Luis del Val ha puesto el lazo al tema del día en 'La Linterna' con Ángel Expósito. En esta ocasión, la reflexión ha girado en torno a una noticia que abre una puerta a la esperanza: el desarrollo de un nuevo fármaco contra la ELA por parte de investigadoras españolas. Un tema que, como ha confesado el propio Expósito, "es imposible no emocionarse, aunque no nos pille directamente".

Investigadoras españolas desarrollan un nuevo fármaco contra la ELA El tema del día Escuchar

Una simiente de esperanza

Del Val ha recordado la anécdota del tenor José Carreras, quien, al ser informado de que tenía una posibilidad entre 10.000 de superar su cáncer, respondió con una seguridad inquebrantable: "Bueno, vamos a luchar. Yo creía que no tenía ninguna". Esta historia le ha servido para ilustrar el cambio de paradigma que supone la nueva investigación. "La buena noticia que trae este programa es que en esa puerta oscura y letal del fin de la ELA, que hasta ahora estaba unida al fin de la persona, se abre un resquicio, una posibilidad, una simiente de esperanza, que seguro que va a crecer", ha afirmado con convicción.

Para el colaborador de COPE, este avance tendrá "flores de optimismo moderadas al principio, y más jugosas, y con muchos más pétalos después", porque, como ha sentenciado, "la investigación nunca falla. Es un ejército silencioso". Este prometedor fármaco, que busca frenar la ELA, podría estar aprobado en un plazo de cinco a seis años, según las estimaciones de los expertos.

La investigación nunca falla. Es un ejército silencioso"

La historia de Fran Vivó representa un halo de esperanza para los enfermos de ELA

El ejemplo de los científicos

Del Val ha ensalzado la figura de este "ejército silencioso" de investigadores, un colectivo "humilde y con pocos recursos" que siembra cada día sin que "las tormentas del desprecio administrativo, el granizo de la burocracia, las inundaciones de frivolidad, y los superficiales y egoístas intereses gubernamentales, quiebren su vocación y su entusiasmo".

Crítica a la clase política

Frente a ellos, ha situado a "ese ejército de políticos que prometen ayudas que tardan en llegar, o llegan cuando ya las familias vuelven del cementerio". Una situación dramática para muchos pacientes de ELA, cuyo coste para ser cuidados puede rondar los 170.000 euros anuales, una cifra "inalcanzable para ninguna familia". Del Val los ha descrito como "gigantes, cuyo ejemplo queda fuera hasta de nuestros informativos".

Fuera del pesebre político, jamás les pagarían tanto, y volverán a ser lo que son, una ignorancia envuelta en palabrería"

ELA

El comunicador ha sido muy duro con la clase dirigente, lamentando que los focos "nunca son para ellos", los científicos, sino para "esa recua de inútiles sin mérito". Ha añadido con rotundidad que tienen razón en "asirse con grilletes a su cargo, porque fuera del pesebre político, jamás les pagarían tanto, y volverán a ser lo que son, una ignorancia envuelta en palabrería".

En su opinión, "si no fuera por los científicos y tantos otros sectores que exhiben honestidad, profesionalidad y vocación, esta sociedad padecería de un hela del que no se podría recuperar". La reflexión de Del Val concluye con un mensaje optimista: aunque la investigación "no es un bólido", está seguro de que "llegará a la meta y estallará nuestro júbilo, porque eso significa que ganan los buenos, a pesar de los hipócritas".