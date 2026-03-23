Ángel Expósito, sobre la paz en Irán: "Yo lo que me pregunto es cómo se negocia con alguien cuando te has cargado a su líder, su segundo, tercero, cuarto, quinto... Así hasta 40"

Cuando se entra en la cuarta semana de conflicto entre Estados Unidos e Irán, la jornada ha estado marcada por un cruce de declaraciones que suma incertidumbre al tablero internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado por sorpresa una pausa de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a unas "muy buenas y productivas conversaciones". Sin embargo, el régimen de los ayatolás ha negado la existencia de dichas negociaciones, generando un clima de confusión que ha impactado directamente en los mercados.

El anuncio de Trump ha llegado después de una jornada maratoniana de diálogo liderada, por la parte norteamericana, por su yerno, Jared Kushner, y su enviado especial, Steve Witkoff. El presidente ha afirmado que la iniciativa del contacto partió de Teherán: "Ellos llamaron, yo no llamé, ellos llamaron, quieren hacer un trato". Tras este primer acercamiento, Trump ha decidido suspender los bombardeos que estaban previstos. El mandatario ha insistido en la buena sintonía y ha puesto un plazo para ver los resultados.

Ellos quieren la paz, han acordado que no tendrán armas nucleares"

EFE Un grupo de rescatistas trabaja entre los escombros de un edificio que fue atacado por Estados Unidos e Israel esta mañana en el barrio de Andarzgu, en el noreste de Teherán

En un acto en Memphis, Trump ha reiterado su optimismo: "Creo que hay una muy buena posibilidad de que terminemos logrando un acuerdo, así que le damos cinco días, y luego veremos a dónde nos lleva eso". El presidente estadounidense había dado el sábado un ultimátum de 48 horas a los iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz y ahora se abre a negociar una posible gestión conjunta de esta vía estratégica.

Irán niega la mayor

La versión de Washington contrasta frontalmente con la de Teherán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha admitido haber recibido "mensajes a través de algunos países amigos", pero ha negado cualquier negociación en curso. En paralelo, el influyente presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, ha calificado las afirmaciones de Trump como "noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros". Desde el análisis del programa 'La Linterna', el periodista Ángel Expósito ha puesto en duda la viabilidad de un diálogo en estas condiciones.

Yo lo que me pregunto es cómo se negocia con alguien cuando te has cargado a su líder, su segundo, tercero, cuarto, quinto... Así hasta 40"

EFE Una persona graba con un teléfono al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, respondiendo a una pregunta de los medios de comunicación mientras camina para abordar el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington.

Expósito ha expresado su escepticismo sobre la lógica de la negociación: "Yo lo que me pregunto es cómo se negocia con alguien cuando te has cargado a su líder, su segundo, tercero, cuarto, quinto, así hasta 40, a lo menos, y luego dices, oye, ya, os he matado a todos, ahora venga, vamos a negociar, y el otro va y negocia, no sé".

Tensión militar en la región

Mientras la diplomacia muestra sus contradicciones, la tensión militar no ha cesado. El Ejército de Israel ha anunciado una nueva oleada de bombardeos sobre lo que ha denominado "el corazón de Teherán", atacando sedes de la Guardia Revolucionaria e instalaciones de fabricación de armas. Esta ofensiva se ha producido después de que Israel informara de la interceptación de nuevos misiles lanzados desde Irán. Uno de los proyectiles que no pudo ser neutralizado se debió, según el ejército israelí, a un fallo del sistema de defensa antimisiles 'David's Sling'.

En este contexto, la colaboración internacional es clave. Ha trascendido que el destructor estadounidense Oscar Austin, destinado en la base naval de Rota (Cádiz), derribó uno de los misiles iraníes sobre Turquía gracias a la información de posicionamiento proporcionada por la batería Patriot española allí desplegada. Por su parte, Irán ha amenazado con minar "todo el golfo Pérsico" si sus islas son atacadas por Estados Unidos, elevando aún más la presión sobre las rutas marítimas.

Repercusiones económicas y energéticas

Las palabras de Trump sobre posibles negociaciones han provocado un terremoto en los mercados. Las bolsas europeas y estadounidenses han registrado fuertes subidas, mientras que el precio del petróleo se ha desplomado un 10%, aliviando la presión sobre la economía. A pesar de ello, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que la actual crisis energética es "muy grave" y supera a las de la década de 1970.

La situación en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, sigue siendo crítica. El bloqueo impuesto por Teherán ha llevado a situaciones inéditas, como el desvío de una veintena de aviones de aerolíneas de Oriente Medio, que se han resguardado en el aeropuerto de Teruel. En medio del bloqueo, dos petroleros de bandera india han logrado cruzar el estrecho. Ante la incertidumbre, la Comisión Europea ha instado a los países miembros a prepararse para posibles interrupciones en el suministro energético de cara al próximo invierno.