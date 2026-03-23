Las comisiones bancarias se comen el ahorro de los españoles: el agujero invisible de más de 200 euros al año
Hay que conocer el impacto real de estos pequeños gastos que merman la rentabilidad de las inversiones
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La mayoría de personas no sabe cuánto paga en comisiones al año. Y eso ya es un problema. Comision de mantenimiento, de gestión, de pago en moneda extranjera. De media, más de 200 euros por español al año. Ni el plan más premium de Netflix o Spotify.
¿Y qué impacto tiene en el ahorro y la inversión?
En inversión, el impacto es todavía mayor. Un 2% de comisión de gestión puede parecer poco, pero a largo plazo puede comerse miles de euros de rentabilidad.
Por ejemplo, ¿sabías que una comisión del 2% en un horizonte de 50 años y una rentabilidad del 10%, se come el 50% de tu patrimonio?
De media, cada español está pagando más de 200 euros al año en comisiones bancarias"
El impacto en la inversión a largo plazo
Mientras la comisión media de los fondos de la banca tradicional está en el 2% y donde sus fondos no baten al índice, la comisión media de los 5 fondos indexados más contratados en Trade Republic es del 0.10%.
La clave: leer y preguntar
Revisar comisiones es una de las decisiones financieras más rentables que existen. Porque lo que no pagas en comisiones, se queda en tu bolsillo.
Esto ha sido “Hablamos de ahorro” con Trade Republic
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.