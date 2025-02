Diego Garrocho: "Hay partidos que no deben formar parte de la normalidad política por los consensos que impugnan"

¿Es bueno que todos los partidos estén en las instituciones? La pregunta que hoy me planteas es bastante compleja de responder. Durante mucho tiempo, al menos en España, se sostuvo que ciertas opciones políticas como Bildu debían quedar excluidas del juego político normalizado. Que un partido sea legal no convierte sus políticas en opciones deseables y la legitimación de la violencia terrorista parecía un límite claro para decidir con quién se puede o no se puede pactar.

Sin embargo, el tiempo pasó y cuando el PSOE necesitó los votos de Bildu, no hubo problema en incorporarlos a la mesa de negociación. Tanto es así que la Ley de Memoria Histórica se extendió hasta 1983 para satisfacer a Otegi y sus seguidores.

Hablamos de una formación que sigue promoviendo homenajes a terroristas y que hace solo dos años en el Ayuntamiento de Vitoria fue incapaz de condenar el atentado contra la tumba de Fernando Buesa, asesinado por ETA. El mismo partido que las elecciones municipales de ese mismo año, 2023, incluyó en sus listas a 44 condenados por terrorismo. En aquellos días muchos argumentaron que era mejor que estuvieran en las instituciones que asesinando en las calles.

Tras las elecciones en Alemania de ayer, existe un consenso generalizado para aislar a los radicales de AfD, una medida que personalmente me parece razonable. Lo que no termino de entender es qué argumento emplearán aquellos que consideran aceptable la presencia en las instituciones de un partido que lleva a condenados por delitos de sangre en sus listas, pero que al mismo tiempo rechazan pactar con una formación que representa a más del 20% del electorado alemán.

En mi caso lo tengo claro. Hay partidos que no deben formar parte de la normalidad política por los consensos que impugnan. Lo que me resulta más difícil de comprender es cómo algunos justifican la presencia o exclusión de los radicales según su propia conveniencia.