Fátima Tous, doctora especialista en dermatología: "Puede haber casos graves de urticaria por frío en caso de que nos sometamos a cambios de temperatura muy extremos"

La conocida como alergia al frío es, en realidad, una urticaria por frío que afecta a cerca del 1% de la población en España. A pesar de su nombre, no se trata de una alergia como la del polen. Así lo ha explicado la doctora Fátima Tous, de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting, donde ha definido esta condición como "una reacción exagerada de la piel que ocurre por la exposición al frío".

Síntomas: de ronchas a taquicardias

Esta reacción cutánea se manifiesta con la aparición de ronchas, picor e hinchazón cuando la piel se enfría y, a menudo, también durante el proceso de recalentamiento. Según la doctora Tous, los detonantes pueden ser el contacto con el aire frío, el agua fría o incluso objetos a baja temperatura. Estos síntomas suelen durar minutos u horas y, como apunta la dermatóloga, "desaparecen sin dejar ni rastro".

Aunque la mayoría de los casos son leves, la doctora Tous advierte de que pueden darse casos graves, aunque son "excepcionales". El mayor riesgo se produce ante un cambio de temperatura extremo, como una inmersión en agua fría en una piscina o en el mar. En estas situaciones, los cuadros más severos pueden provocar que "se le baje un poquito la tensión, náuseas o taquicardias", explica la especialista.

Origen y tratamiento disponible

Sobre su origen, la doctora aclara que en la gran mayoría de los casos no es hereditaria, sino que aparece de forma espontánea, siendo más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Lo normal es que, con el paso de los años, termine "remitiendo tal como como aparecieron". De hecho, más del 95% de los casos son idiopáticos, es decir, sin una causa concreta, mientras que las formas genéticas son "muy excepcionales".

La doctora Fátima Tous, dermatóloga

Para los cuadros leves, el tratamiento más habitual son los antihistamínicos, los mismos que se usan para otras alergias. En los casos más resistentes, existen otras terapias que permiten a los pacientes "llegar a tener vida normal", concluye la dermatóloga, aunque recomienda precaución en situaciones de riesgo como los baños en agua muy fría.